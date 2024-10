Biedronka przesyła klientom pieniądze w aplikacji. Nowe zasady zwrotów

Zwrot pieniędzy za zakupy w Biedronce

Klienci Biedronki mogą teraz łatwo uzyskać zwrot pieniędzy za zakupy dzięki aplikacji mobilnej sieci. Aby to zrobić, wystarczy posiadać aplikację "Biedronka", konto zarejestrowane na numer telefonu oraz paragon potwierdzający zakup. Zwrot towaru można również zgłosić, dzwoniąc na Biuro Obsługi Klienta.

Jak zrobić zwrot przez aplikację Biedronka?

Zgłoszenie przyjmowane jest niezależnie od formy pobieranego paragonu. Procedura jest bardzo prosta. Należy wejść do aplikacji Biedronka, przejść do zakładki "historia transakcji", wybrać zakupy, z których chcemy złożyć reklamację, a następnie wprowadzić potrzebne informacje oraz jeśli to możliwe zdjęcia produktów. Po zatwierdzeniu zgłoszenia, Biuro Obsługi Klienta zajmuje się jego weryfikacją, co zazwyczaj trwa od 24 godzin do maksymalnie dwóch dni.

Trzy formy zwrotu pieniędzy

Biedronka umożliwia zwrot środków w trzech formach:

* e-kod do wykorzystania w sklepie,

* gotówka

* przelew na konto.

E-kod można użyć przy kolejnych zakupach, jest przekazywany najszybciej i nie ma terminu ważności. Działa zarówno w kasach samoobsługowych, jak i tradycyjnych.

W przypadku wadliwego produktu klienci mają pełne prawo do zgłoszenia reklamacji. Zwroty są realizowane szybko – e-kod zazwyczaj pojawia się w aplikacji w ciągu 1-2 dni roboczych. Gotówka lub zwrot na konto może zająć nieco więcej czasu - podaje biuro prasowe sieci.

Co daje aplikacja Biedronka?

Aplikacja posiada takie funkcje jak Shakeomat, oferty Tylko dla Ciebie, Wybrane dla Ciebie z gazetki, skaner cen, historia transakcji i lista sklepów w okolicy. Przy użyciu aplikacji możemy przejrzeć wybrane oferty artykułów gospodarstwa domowego w sklepie internetowym Biedronka Home i klikając w wybraną ikonę przenieść się na stronę wspomnianego sklepu, aby dokonać zakupów.

