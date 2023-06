Biedronka rozdaje 100 000 złotych! To ostatnia chwila na zgarnięcie pieniędzy

Wakacje nad morzem kosztują krocie! "Wyjście na rybę to wydarzenie"

Wielki konkurs w Biedronce! Chętnych już dziś nie brakuje, jednak czasu zamknięcia zgłoszeń (13 lipca) jest jeszcze tyle, by wszyscy pełnoletni, debiutujący ilustratorzy mieli możliwość przygotowania swoich propozycji do zwycięskiego tekstu. Tylko w zeszłorocznej edycji, w części przeznaczonej dla ilustratorów, do udziału w konkursie zarejestrowało się ponad 4000 osób. Zgłoszone prace będą poddane ocenie przez Jury Nagrody, złożonego z ekspertów ze świata sztuki, którzy mają długoletnie doświadczenie w ilustracjach dla dzieci. Laureat lub laureatka drugiego etapu otrzyma 100 000 złotych od sieci Biedronka. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w tegorocznej edycji konkursu Piórko, a także regulamin i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: piorko.biedronka.pl.

- "Jestem przekonany, że temat naszej zwycięskiej opowieści, której akcja w dużej części rozgrywa się na morzu, będzie idealnym wakacyjnym zadaniem dla debiutujących ilustratorów. Co roku trafiają do nas prawdziwe perełki i zaskakujące interpretacje. Dlatego zachęcamy do udziału wszystkich ilustratorów, ponieważ 100 000 złotych jest w zasięgu kreślarskiego piórka." - Arkadiusz Mierzwa, członek Kapituły Nagrody, przedstawiciel sieci Biedronka.

To już kolejna edycja konkursu "Piórko"

Do tej pory w ramach konkursu ukazało się już osiem wyjątkowych pozycji, które zostały sprzedane w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. Debiutujący autorzy ich tekstów oraz ilustracji otrzymali łącznie już 1,7 mln zł od organizatora i fundatora nagrody – sieci Biedronka.

