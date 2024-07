Konkurs "Poleć z Biedronką do Paryża": emocje sięgają zenitu!

Półmetek za nami, a rywalizacja wkracza w decydującą fazę! W dniach 5-6 lipca punkty za zakupy w Biedronce zostają podwojone, dając uczestnikom szansę na znaczące zwiększenie swoich szans na wygraną.

To nie lada gratka! Nagrodą w konkursie jest 1000 dwuosobowych wyjazdów do Paryża, gdzie oprócz zwiedzania miasta, będzie można kibicować polskim paralimpijczykom podczas Igrzysk Paraolimpijskich. Wyjazdy obejmują podróż specjalnie wyczarterowanym samolotem, zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu oraz pełne wyżywienie. Wylot do stolicy Francji planowany jest w terminach między 2 a 6 września 2024 r., powrót do Polski między 4 a 8 września 2024 r.

Aby wygrać, wystarczy:

Robić zakupy w Biedronce za minimum 69 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Zbierać punkty za transakcje i produkty z oferty sponsorskiej (punkty podwojone w dniach 5-6 lipca!).

Walczyć o jak największą liczbę punktów w swoim regionie.

Obecnie najgorętsza rywalizacja toczy się w:

Powiecie będzińskim

Powiecie stalowowolskim

Siemianowicach Śląskich

W tych regionach o zwycięstwie mogą decydować pojedyncze punkty, dlatego warto robić zakupy każdego dnia!

Natalia Partyka ambasadorką "Poleć z Biedronką do Paryża"!

Pięciokrotna mistrzyni paraolimpijska, Natalia Partyka, została ambasadorką konkursu "Poleć z Biedronką do Paryża".

"Nasi sportowcy od początku igrzysk paraolimpijskich spisują się znakomicie, zdobywając worek medali, w tym 753 z letnich igrzysk. Doping kibiców jest dla nich niezwykle ważny, dlatego cieszę się, że Biedronka organizuje ten konkurs, dając 2000 polskim kibicom szansę na wsparcie ich na żywo w Paryżu. Emocje rosną z każdą chwilą, a rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta, jak to bywa w sporcie. Pamiętajcie - walczcie do końca!" - apeluje Natalia Partyka.

Natalia Partyka to nie tylko utytułowana sportsmenka, ale również wzór do naśladowania i inspiracja dla wielu osób. Jej udział w konkursie "Poleć z Biedronką do Paryża" to z pewnością ogromne wyróżnienie dla wszystkich uczestników.

Na co czekać? Ruszaj do Biedronki i zbieraj punkty! Im więcej ich zdobędziesz, tym bliżej Paryża!

To nie lada gratka, by móc połączyć wymarzoną podróż z kibicowaniem naszym bohaterom na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia.

W konkursie obowiązują standardowe wyłączenia zgodnie ze „Standardowymi warunkami akcji promocyjnych”. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.biedronka.pl/poleczbiedronka