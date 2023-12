Biedronka rozdaje gratisy. Sprawdź, co dostaniesz za darmo w sobotę

Mentzen ma bitcoiny warte blisko 5 mln zł. To tylko część majątku lidera Konfederacji

W sobotę 2.12 w promocji "1+1 gratis" są kapsułki do zmywarki Fairy, 17 szt./20 szt./27 szt. różne rodzaje. Limit dzienny – 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.Z promocji ucieszą się też fani płatków śniadaniowych Lubella. Jak kupią miodowe kółka lub chrupersy to drugie opakowanie mają za darmo. Tu limit jest większy, na kartę Moja Biedronka przysługują aż 2 produkty gratis. Warto też zaopatrzyć się w bakalie. Promocją 2+2 gratis objęte są: migdały w płatkach, wiórki kokosowe, orzechy włoskie łuskane. Rodzaje możemy dowolnie mieszać, limit dzienny to maks. 2 produkty gratis na kartę Moja Biedronka.

Przypominamy też, że sobota 2.12 to ostatni dzień na odbiór maskotek z Gangu Mocniaków.

Mega promocja na masło

Jeszcze tylko w sobotę 2.12 możemy skorzystać z promocji na masło. Przy zakupie 3 sztuk, z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, za jedno masło ekstra polskie Mlekovita zapłacimy 4,49 zł. Dużo tańsza jest też margaryna w kostce Kasia – 1,69 zł/250 g (cena przy zakupie 2 opakowań). Możemy też sporo zaoszczędzić na jajkach. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka są w promocji 2+1 gratis. Tak sama promocja dotyczy wszystkich wędlin w plastrach Kraina Wędlin, 250 g.

