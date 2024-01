i Autor: SHUTTERSTOCK

Promocje w Biedronce

Biedronka rozdaje markowe kosmetyki za darmo! Co trzeba zrobić?

W sobotę 13 stycznia Biedronka zachęca do zakupów nie tylko mega promocjami na produkty spożywcze. We wszystkich sklepach sieci tego dnia możemy dostać za darmo kosmetyki znanych i cenionych marek. A to nie wszystko - sieć rozdaje też piwo. Zobacz, co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji Biedronki.