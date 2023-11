i Autor: Shutterstock; Materiały prasowe / Biedronka

Promocje w Biedronce

Biedronka rozdaje nawet 300 zł! Sprawdź, co musisz zrobić, żeby je dostać

Jeszcze tylko w sobotę 25 listopada możemy skorzystać z wyjatkowej promocji w Biedronce. Jeśli tego dnia kupimy ekspres do kawy Delta Q to dostaniemy vouchery 100 proc. ceny ekspresu, do wykorzystania na kolejne zakupy we wszystkich sklepach sieci. Możemy zyskać aż 299 zł. Jakie są warunki promocji w Biedronce?