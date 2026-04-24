Biedronka rzuca masło za 88 groszy! Produkty za darmo w promocji na weekend

Masło za mniej niż złotówkę? Analizujemy hit promocji

Główną atrakcją najnowszej gazetki jest bez wątpienia Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni. Cena jednostkowa przy zakupie trzech kostek spada z 5,99 zł do zaledwie 0,88 zł za 200-gramowe opakowanie. To obniżka o 85%, która robi wrażenie. Haczyk? Aby skorzystać z tej ceny, trzeba być posiadaczem karty Moja Biedronka (lub aplikacji) i kupić dokładnie trzy sztuki. Warto też pamiętać o dziennym limicie, który wynosi właśnie trzy kostki na jedną kartę. Jeśli natomiast nie chcemy kupować od razu 3 sztuk masła Biedronka proponuje to samo masło w promocyjnej cenie 99 groszy z limitem dziennym 2 sztuki na kartę Moja Biedronka.

Klucz do oszczędności? Zakupy w wielosztukach

Wiele promocji w ten weekend opiera się na mechanizmie wielosztukowym lub ofercie „1+1 gratis”. To dobry sposób na uzupełnienie domowych zapasów, o ile faktycznie potrzebujemy większej liczby produktów. Większość z nich wymaga użycia karty lub aplikacji Biedronki. Oto najciekawsze propozycje w tym modelu:

Karkówka wieprzowa bez kości Kraina Mięs w cenie 9,99 zł za kilogram (zamiast 21,99 zł/kg). To mocna oferta dla miłośników grilla, ale jest jeden warunek – promocja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników aplikacji , a limit na całe trzy dni to 5 kg na konto.

Kawa mielona Eduscho Family (500 g) w ofercie 1+1 GRATIS . Oznacza to, że kupując dwa opakowania, za każde zapłacimy efektywnie 9,50 zł. Podobny mechanizm dotyczy dużych czekolad Milka (250-300g) oraz wszystkich produktów marki Ludwik – w obu przypadkach drugi, tańszy produkt otrzymamy za darmo.

Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina w cenie 1,24 zł za litr . Niska cena jest jednak warunkowana zakupem całej zgrzewki, czyli 12 kartonów.

Wszystkie wody Nałęczowianka (1,5 L) objęto promocją 6+6 GRATIS . Przy zakupie 12 butelek, 6 najtańszych dostaniemy bezpłatnie. To okazja, by zrobić zapas wody na dłużej.

Cukier biały (1 kg) w cenie 1,39 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny to 10 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Poza głównymi hitami znaleźliśmy jeszcze kilka ofert, które mogą zainteresować łowców okazji. Ponownie, większość z nich wymaga posiadania karty lojalnościowej i zakupu kilku sztuk produktu.

Wszystkie groszki i kukurydze Nasza Spiżarnia w promocji 2+2 GRATIS . Kupując cztery puszki, dwie najtańsze z nich otrzymamy za darmo.

Wielopaki Coca-Coli i Coca-Coli Zero Cukru (puszki 4x0,33L lub 6x0,33L) w ofercie 1+1 GRATIS . Można dowolnie mieszać rodzaje, a tańszy wielopak będzie darmowy.

Ketchup Pudliszki (990 g) , zarówno łagodny, jak i pikantny, kupimy w zestawie dwóch sztuk za 6,50 zł . Daje to cenę 3,25 zł za naprawdę dużą butelkę.

Kawa rozpuszczalna Jacobs (200 g) w cenie 22,99 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 sztuk.

Ser Mozzarella Delikate (125 g) w promocji 2+1 GRATIS . Cena za jedną sztukę przy zakupie trzech wynosi 1,99 zł.

Mleko modyfikowane Bebilon Advance Pronutra (1000 g) dla rodziców małych dzieci. Przy zakupie dwóch opakowań, za drugie zapłacimy tylko 5 zł. To spora oszczędność, biorąc pod uwagę regularną cenę produktu.

