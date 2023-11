Wypłata 800 zł na dziecko coraz bliżej. Co trzeba teraz zrobić, żeby dostać szybko pieniądze?

800 plus w 2024

Robot zabił człowieka na magazynie. Pomylił go ze skrzynką

Dodatkowe naklejki na Mocniaki

Akcja Gang Mocniaków powoli zbliża się do końca. Naklejki pozwalające na odebranie pluszaków możemy zbierać tylko do 18 listopada. Dlatego sieć wprowadziła specjalne promocje, które pozwolą zebrać znacznie więcej upragnionych naklejek. W ramach najnowszej promocji w Biedronce można zgarnąć potrójną liczbę naklejek Gangu Mocniaków. Możliwość potrojenia liczby naklejek będzie w piątek 10 listopada, ale tylko w godzinach 20:00-23:30. Podczas jednej transakcji wykonanej w tych godzinach limit wydawanych naklejek zwiększa się do 180. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem akcji Gangu Mocniaków, klienci dostają jedną naklejkę za każde wydane 69 zł w sklepie Biedronka.

Biedronka wydłuża godziny pracy przed Świętem Niepodległości

Biedronka stawia interes klientów zawsze na pierwszym miejscu, dlatego w trosce o ich wygodę przedłuża godziny pracy aż 2970 sklepów 10 listopada. Sklepy będą otwarte do godziny 23:00 lub dłużej. 11 i 12 listopada sklepy sieci Biedronka będą zamknięte. Wszystkie placówki zostaną ponownie otwarte w poniedziałek 13 listopada, większość od godz. 6:00.

Mega promocje w piątek 10 listopada w Biedronce

Do zrobienia zakupów w Biedronce zachęcaj też inne promocje. Świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs kupimy aż 49 proc. taniej za 11,99 zł/kg, a mięso mielone z łopatki wieprzowej jest w promocji 1+1 gratis. Za darmo też dostaniemy duża czekoladę Milka, dzięki promocji 2+1 gratis. Cukier biały 1 kg różne rodzaje jest w cenie 3,99 zł przy zakupie pięciu opakowań. Dużo tańsze są cytryny - 3,99 zł/kg, mandarynki - 4,99 zł/kg, winogrona jasne bezpestkowe - 7,99 zł/kg i pomidory malinowe polskie - 9,99 zł/kg. Przy zakupie dwóch poznańskich rogali świętomarcińskich ( z certyfikatem) cena jednego wyniesie jedyne 3,99 zł za sztukę.

WIELKI QUIZ na 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Ile wiesz o odzyskaniu niepodległości przez Polskę? Pytanie 1 z 10 Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.? 100 123 132 Dalej