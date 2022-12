Biedronka szaleje z promocjami! Karp, ser i schab za darmo!

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Biedronka od poniedziałku (19.12) rusza z promocją, która pozwoli nam sporo zaoszczędzić. Wystarczy zrobić zakupy za min. 49 zł, dodatkowo wrzucając do koszyka produkt objęty promocją danego dnia, aby uzyskać 100 proc. rabat w formie vouchera. Akcja promocyjna trwa przez 3 dni, do 21 grudnia.

* W poniedziałek (19.12) promocją objęty jest Twaróg Sernikowy President, 1 kg. Jeśli klient zrobi zakupy za min. 49 zł i dodatkowo zdecyduje się na produkt objęty promocją danego dnia (na jednym paragonie) z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, otrzyma voucher o wartości 100 proc. ceny zapłaconej za produkt promocyjny do zrealizowania na kolejne zakupy.

* We wtorek promocja dotyczy karpia (płat ze skórą z karpia świeżego Marinero),

* W środę promocją objęty jest schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs.

Promocja W Biedronce - jak wykorzystać vouchery?

Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Vouchery będzie można zrealizować w trakcie zakupów w dniach 23.12-24.12.2022 r. Voucherów nie można łączyć. Przy zakupach uprawniających do wykorzystania vouchera obowiązują standardowe wyłączenia: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz wszelkie usługi czy doładowania, w tym doładowania do telefonów, karty podarunkowe czy doładowania kart podarunkowych.

