Biedronka tnie ceny o połowę. Tylko w piątek zrobisz zapasy w akcji 1+1 gratis

Czas na zapas ulubionej kawy

Najjaśniejszym punktem oferty jest niewątpliwie promocja na kawę ziarnistą marki Jacobs. Obejmuje ona warianty Espresso, Crema oraz Krönung w kilogramowych opakowaniach. Przy zakupie dwóch sztuk, drugą otrzymamy w prezencie (układ 1+1 gratis), co w praktyce oznacza efektywną obniżkę o 50%. Akcja obowiązuje wyłącznie w piątek, 10 lipca. Należy pamiętać o dziennym limicie wynoszącym cztery sztuki na kartę lojalnościową, co pozwala na maksymalnie dwa darmowe opakowania. Poszczególne odmiany można ze sobą dowolnie mieszać.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kawa ziarnista Jacobs (Espresso, Crema, Krönung), Kup 2 w cenie 1

Domowa chemia i kosmetyki o połowę taniej

Tego samego dnia (10 lipca) sieć przygotowała bardzo opłacalne rozwiązanie dla osób planujących większe porządki lub uzupełnienie kosmetyczki. Poniższe promocje opierają się na mechanizmie 1+1 gratis (co daje 50% oszczędności) i pozwalają na swobodne mieszanie wybranych wariantów:

Wszystkie produkty marki Persil – akcja obejmuje proszki, żele oraz kapsułki w różnych gramaturach. Dzienny limit to cztery opakowania na kartę, z czego dwa otrzymamy bezpłatnie.

– akcja obejmuje proszki, żele oraz kapsułki w różnych gramaturach. Dzienny limit to cztery opakowania na kartę, z czego dwa otrzymamy bezpłatnie. Wszystkie kosmetyki Nivea – w asortymencie znajdziemy dezodoranty, żele pod prysznic, kremy czy balsamy. Podobnie jak przy chemii, obowiązuje limit czterech sztuk, z których dwie są darmowe.

Niezbędne produkty w kuchennej spiżarni

Piątkowe obniżki obejmują również podstawowe artykuły spożywcze, które stanowią bazę do przygotowywania codziennych posiłków czy weekendowych wypieków dla całej rodziny. Co znajdziemy na półkach?

Olej Wyborny (1 l) w ofercie 1+1 gratis – do wyboru mamy wariant rzepakowy, słonecznikowy, z pestek winogron oraz z oliwą z oliwek. Limit zakupowy jest tu mniejszy i wynosi dwie butelki (jedna w prezencie).

– do wyboru mamy wariant rzepakowy, słonecznikowy, z pestek winogron oraz z oliwą z oliwek. Limit zakupowy jest tu mniejszy i wynosi dwie butelki (jedna w prezencie). Wszystkie jaja w promocji 2+1 gratis – akcja obejmuje produkty różnych marek (m.in. Moja Kurka, goBio) oraz typów chowu (ściółkowy, wolny wybieg, ekologiczne). Przy zakupie trzech opakowań, jedno otrzymamy za darmo (efektywny rabat 33,3%). Dzienny limit wynosi sześć opakowań, z czego dwa mogą być darmowe. Tutaj również dozwolone jest dowolne mieszanie wariantów.