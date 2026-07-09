Biedronka tnie ceny o połowę. Tylko w piątek zrobisz zapasy w akcji 1+1 gratis

Anna Wojnowska
2026-07-09 15:54

W nowej gazetce Biedronka serwuje solidną porcję zniżek. W centrum uwagi znalazły się artykuły spożywcze, chemia domowa oraz kosmetyki. Aby w pełni skorzystać obniżek dostępnych wyłącznie w piątek (10 lipca), niezbędne będzie użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka. To świetna okazja, aby uzupełnić zapasy bez przepłacania.

Sklep Biedronka. Na miniaturze kawy Jacobs i napis 1+1 gratis. O szczegółach promocji przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Biedronka tnie ceny o połowę. Kawa ziarnista Jacobs i chemia gospodarcza w hitowych promocjach

Czas na zapas ulubionej kawy

Najjaśniejszym punktem oferty jest niewątpliwie promocja na kawę ziarnistą marki Jacobs. Obejmuje ona warianty Espresso, Crema oraz Krönung w kilogramowych opakowaniach. Przy zakupie dwóch sztuk, drugą otrzymamy w prezencie (układ 1+1 gratis), co w praktyce oznacza efektywną obniżkę o 50%. Akcja obowiązuje wyłącznie w piątek, 10 lipca. Należy pamiętać o dziennym limicie wynoszącym cztery sztuki na kartę lojalnościową, co pozwala na maksymalnie dwa darmowe opakowania. Poszczególne odmiany można ze sobą dowolnie mieszać.

Kawa ziarnista Jacobs (Espresso, Crema, Krönung), Kup 2 w cenie 1
Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kawa ziarnista Jacobs (Espresso, Crema, Krönung), Kup 2 w cenie 1

Domowa chemia i kosmetyki o połowę taniej

Tego samego dnia (10 lipca) sieć przygotowała bardzo opłacalne rozwiązanie dla osób planujących większe porządki lub uzupełnienie kosmetyczki. Poniższe promocje opierają się na mechanizmie 1+1 gratis (co daje 50% oszczędności) i pozwalają na swobodne mieszanie wybranych wariantów:

  • Wszystkie produkty marki Persil – akcja obejmuje proszki, żele oraz kapsułki w różnych gramaturach. Dzienny limit to cztery opakowania na kartę, z czego dwa otrzymamy bezpłatnie.
  • Wszystkie kosmetyki Nivea – w asortymencie znajdziemy dezodoranty, żele pod prysznic, kremy czy balsamy. Podobnie jak przy chemii, obowiązuje limit czterech sztuk, z których dwie są darmowe.

Polecany artykuł:

W Biedronce kupisz hit za 199 zł. Składa się aż z 21 elementów

Niezbędne produkty w kuchennej spiżarni

Piątkowe obniżki obejmują również podstawowe artykuły spożywcze, które stanowią bazę do przygotowywania codziennych posiłków czy weekendowych wypieków dla całej rodziny. Co znajdziemy na półkach?

  • Olej Wyborny (1 l) w ofercie 1+1 gratis – do wyboru mamy wariant rzepakowy, słonecznikowy, z pestek winogron oraz z oliwą z oliwek. Limit zakupowy jest tu mniejszy i wynosi dwie butelki (jedna w prezencie).
  • Wszystkie jaja w promocji 2+1 gratis – akcja obejmuje produkty różnych marek (m.in. Moja Kurka, goBio) oraz typów chowu (ściółkowy, wolny wybieg, ekologiczne). Przy zakupie trzech opakowań, jedno otrzymamy za darmo (efektywny rabat 33,3%). Dzienny limit wynosi sześć opakowań, z czego dwa mogą być darmowe. Tutaj również dozwolone jest dowolne mieszanie wariantów.
Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL?
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROMOCJE
BIEDRONKA