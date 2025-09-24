Biedronka masowo tnie ceny! To potrwa tylko do 27 września

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-24 10:04

Jak co tydzień sieć Biedronka przygotowała szeroką akcję rabatową. Dzięki karcie Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej klienci mogą skorzystać z licznych promocji na kosmetyki, kawy, słodycze, mięso, warzywa oraz produkty spożywcze pakowane. Niektóre produkty możemy dostać za darmo. Promocyjne ceny obowiązują tylko do 27 września.

Super Biznes SE Google News
  • Biedronka wprowadziła nową akcję promocyjną, która potrwa od 22 do 27 września 2025 r.
  • Kosmetyki i słodycze w super cenie: Elseve 1+1 gratis oraz Milka 2+1 gratis
  • Kawa, kabanosy i pierogi z rabatem: Kupując dwa produkty, drugi tańszy kosztuje nawet 50-70% mniej
  • Do skorzystania z większości promocji niezbędna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna.

Kosmetyki i słodycze w specjalnej promocji

Jednym z największych hitów w Biedronce kosmetyki Elseve, które dostępne są w ofercie 1+1 gratis. Sieć zastrzega jednak limit – maksymalnie 4 opakowania dziennie, w tym 2 gratisowe na jedną kartę. W kategorii słodyczy przygotowano promocję na czekolady Milka (85–100 g) – przy zakupie trzech tabliczek obowiązuje oferta 2+1 gratis, z limitem 12 sztuk dziennie, w tym 4 gratisowe.

 Zniżki przy zakupie dwóch sztuk - kawa, kabanosy i produkty chłodzone

Na fanów kawy czeka obniżka cen na wszystkie kawy rozpuszczalne Café d’Or – przy zakupie dwóch, drugi tańszy produkt kosztuje 50 proc. mniej. Limit dzienny to 8 opakowań. Promocją objęto również parówki i kabanosy Berlinki – drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 70 proc., przy limicie 6 opakowań. Z kolei chłodzone i mrożone pierogi oraz krokiety Nasze Smaki oferowane są w zestawie: drugi tańszy produkt 50 proc. taniej.

Produkty świeże i pakowane z dużym rabatem

Promocje sięgają także działu świeżych artykułów spożywczych. Do środy 24 września klienci mogą kupić ćwiartkę tylną z kurczaka w cenie 6,99 zł/kg zamiast 9,99 zł/kg, z limitem 3 kg na kartę. W ofercie znalazły się także polskie jabłka czerwone po 2,99 zł/kg i ziemniaki jadalne w cenie 0,99 zł/kg.

Dużym zainteresowaniem cieszy się też olej rzepakowy Kujawski (2 l) w cenie 11,98 zł zamiast 21,49 zł. Oferta obowiązuje z kartą lojalnościową, przy limicie 2 butelek dziennie. W sprzedaży pojawiło się także masło ekstra Mlekovita (200 g) – w akcji 4+2 gratis.

Jak korzystać z promocji w Biedronce?

Aby wziąć udział w akcjach, konieczne jest korzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Rabaty naliczane są automatycznie przy kasie, z uwzględnieniem dziennych limitów. Dzięki możliwości łączenia promocji klienci mogą oszczędzić jeszcze więcej i zapełnić koszyk produktami w atrakcyjnych cenach.

Super promocje w Biedronce
11 zdjęć
PTNW - Renata Kaznowska

Polecany artykuł:

Kalendarz niedziel handlowych 2025. W te niedziele zrobisz zakupy
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROMOCJE
BIEDRONKA