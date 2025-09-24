Biedronka wprowadziła nową akcję promocyjną, która potrwa od 22 do 27 września 2025 r.

Kosmetyki i słodycze w super cenie: Elseve 1+1 gratis oraz Milka 2+1 gratis

Kawa, kabanosy i pierogi z rabatem: Kupując dwa produkty, drugi tańszy kosztuje nawet 50-70% mniej

Do skorzystania z większości promocji niezbędna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna.

Kosmetyki i słodycze w specjalnej promocji

Jednym z największych hitów w Biedronce są kosmetyki Elseve, które dostępne są w ofercie 1+1 gratis. Sieć zastrzega jednak limit – maksymalnie 4 opakowania dziennie, w tym 2 gratisowe na jedną kartę. W kategorii słodyczy przygotowano promocję na czekolady Milka (85–100 g) – przy zakupie trzech tabliczek obowiązuje oferta 2+1 gratis, z limitem 12 sztuk dziennie, w tym 4 gratisowe.

Zniżki przy zakupie dwóch sztuk - kawa, kabanosy i produkty chłodzone

Na fanów kawy czeka obniżka cen na wszystkie kawy rozpuszczalne Café d’Or – przy zakupie dwóch, drugi tańszy produkt kosztuje 50 proc. mniej. Limit dzienny to 8 opakowań. Promocją objęto również parówki i kabanosy Berlinki – drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 70 proc., przy limicie 6 opakowań. Z kolei chłodzone i mrożone pierogi oraz krokiety Nasze Smaki oferowane są w zestawie: drugi tańszy produkt 50 proc. taniej.

Produkty świeże i pakowane z dużym rabatem

Promocje sięgają także działu świeżych artykułów spożywczych. Do środy 24 września klienci mogą kupić ćwiartkę tylną z kurczaka w cenie 6,99 zł/kg zamiast 9,99 zł/kg, z limitem 3 kg na kartę. W ofercie znalazły się także polskie jabłka czerwone po 2,99 zł/kg i ziemniaki jadalne w cenie 0,99 zł/kg.

Dużym zainteresowaniem cieszy się też olej rzepakowy Kujawski (2 l) w cenie 11,98 zł zamiast 21,49 zł. Oferta obowiązuje z kartą lojalnościową, przy limicie 2 butelek dziennie. W sprzedaży pojawiło się także masło ekstra Mlekovita (200 g) – w akcji 4+2 gratis.

Jak korzystać z promocji w Biedronce?

Aby wziąć udział w akcjach, konieczne jest korzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Rabaty naliczane są automatycznie przy kasie, z uwzględnieniem dziennych limitów. Dzięki możliwości łączenia promocji klienci mogą oszczędzić jeszcze więcej i zapełnić koszyk produktami w atrakcyjnych cenach.

PTNW - Renata Kaznowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.