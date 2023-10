Biedronka wydłuża godziny pracy! W tych godzinach zrobisz zakupy przed Wszystkich Świętych

Inflacja w październiku spadnie do 7 proc.? Minister nie ma wątpliwości

Zasiłek pogrzebowy do zmiany. Partia Tuska podała konkretną kwotę

Biedronka wydłuża godziny pracy

Dla wygody i komfortu klientów Biedronka w poniedziałek 30 października w 2650, a we wtorek 31 października w 2649 placówkach zmienia godziny otwarcia. Zakupy będzie można zrobić aż do godziny 23:00 lub dłużej. Dzięki temu udogodnieniu każdy z pewnością zdąży nabyć znicze, kwiaty oraz inne niezbędne artykuły. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia znajdują przy drzwiach poszczególnych sklepów. 1 listopada wszystkie placówki będą zamknięte, ale ponownie zaproszą klientów w czwartek 2 listopada, większość od godz. 6:00.

Mega promocje na znicze w Biedronce

W poniedziałek 30 października od godziny 20:00 do zamknięcia będzie można skorzystać z promocji 1+1 na wybrane znicze z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją mobilną, gdzie przy zakupie dwóch produktów, kupujący otrzyma za darmo najtańszy z nich. Promocja obowiązuje na znicze: z wkładem olejowym 160 g, z wkładem parafinowym 60 g, z wkładem parafinowym 160 g oraz z wkładem parafinowym 250 g. Dzienny limit wynosi 24 produkty. Dodatkowo do 31 października lub do wyczerpania zapasów wszystkie pozostałe rodzaje zniczy można nabyć w promocji 5+2 gratis, gdzie przy zakupie siedmiu, dwa najtańsze klient otrzyma gratis. Produkty można mieszać dowolnie.

Jednodniowe promocje w Biedronce

Tylko 30.10, po wcześniejszej aktywacji promocji przez wyświetlenie oferty w aplikacji Biedronka banany premium na wagę można kupić w cenie 1,99 zł za kg. Promocją 1+1 gratis objęte zostały wszystkie kosmetyki Adidas (przy zakupie 2 produktów klient otrzymuje rabat o wartości tańszego produktu). Do 31 października przy zakupach za minimum 149 zł masło extra Mleczna Dolina kosztuje tylko 1 zł. Na liście promocyjnych produktów jest też łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, którą z kartą Moja Biedronka klienci kupią w cenie 11,99 zł/kg.

QUIZ PRL. Wszystkich Świętych w PRL - cmentarne mody, nagrobki, kwiaty i znicze Pytanie 1 z 10 Najczęstszy materiał na nagrobki stosowany w PRL: lastryko obsydian szamot Dalej