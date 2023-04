Biedronka wyróżniła swoich pracowników w nietypowy sposób! Premia w formie... wiersza

Employer Branding w Biedronce. O pracownikach...wierszem

Biedronka je jednym z największych pracodawców w Polsce. Popularna sieć zatrudnia aż 80 tys. pracowników. Biedronka po raz kolejny ruszyła z kampanią employer brandingową doceniającą pracowników... wierszem.

"Czytany przez lektora trzynastozgłoskowiec pokazuje zespół największej sieci handlowej w Polsce, który na co dzień ułatwia życie klientom. Dzięki pracy osób zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych konieczne, codzienne czynności wyznaczające rytm życia Polaków, jak przygotowywanie śniadań, rodzinnych obiadów czy kolacji, stają się dużo łatwiejsze. Jednak praca, którą Biedronka pokazuje w najnowszej odsłonie kampanii, często pozostaje niezauważona przez klientów. A jak podkreśla lektor: pracownicy są przecież „Choć nie zawsze widoczni, to zawsze niezbędni." - brzmi fragment informacji zamieszczonej na stronie biura prasowego Biedronki.

"Ta kampania to wyraz docenienia zespołu Biedronki"

Co istotne w spocie nie występują wynajęci aktorzy a sami pracownicy. "Ta kampania to wyraz docenienia zespołu Biedronki, który każdego dnia daje z siebie wszystko i sprawia, że wizyty naszych klientów są komfortowe, niezależnie od długości listy zakupów. Chcemy pokazać, jak ważną rolę odgrywa wytężona praca naszych koleżanek i kolegów i jakie ma ona znaczenie dla niepozornej codzienności. To nasi ludzie są sercem każdego sklepu i to dzięki nim możemy sprawniej zrealizować zakupy, niezależnie od pory dnia i okazji" - informuje Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny sieci Biedronka.

Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów.

