Biedronka zaszalała po świętach! Masło prawie za darmo i perfumy za 5 zł!

Beata Lekszycka
2026-04-07 10:15

Biedronka po świętach nie zwalnia tempa i ruszyła z potężnymi promocjami i ceny spadły nawet o 83 proc. - jak w przypadku masła za złotówkę. Część produktów dostaniemy za darmo, po spełnieniu warunków promocji 1+1 gratis, czy 2+2 gratis. W ofercie znalazły się także perfumy za 5 zł, które mogą stać się sprzedażowym hitem.

  • Biedronka po przerwie świątecznej (7 kwietnia) sprzedaje masło Mlekovita za 0,99 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka (83% rabatu).
  •  W ofercie liczne promocje „gratis” z kartą lub aplikacją, m.in. 1+1 na mięso mielone, 2+2 na serki Almette, a także 1+1 na mochi 
  •  Drugi flakon perfum Made in Lab można kupić za 5 zł, a także drugi produkt za 1 zł (oleje, kosmetyki i artykuły chemii domowej).
  •  Promocje obejmują szeroki asortyment, od czekolad Meltie po herbaty Remsey, dostępne również bez konieczności posiadania karty lojalnościowej.

Biedronka promocje 7 kwietnia – wielki powrót po świętach

We wtorek 7 kwietnia sieć Biedronka ponownie otwiera sklepy po świątecznej przerwie i od razu wprowadza szeroką ofertę promocyjną. Klienci, którzy chcą szybko uzupełnić zapasy, mogą liczyć na znaczące obniżki cen podstawowych produktów spożywczych i artykułów codziennego użytku.

Największą uwagę przyciąga promocja na masło Z Polskiej Mleczarni od Mlekovity. Przy zakupie trzech kostek i z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, cena jednej spada do 0,99 zł zamiast 5,99 zł, co oznacza aż 83 proc. rabatu. Złotówkę zapłacimy też za mleko UHT 3,2 proc., pod warunkiem, że kupimy  opakowań, z kartą Moja Biedronka.

Gratisy i akcje specjalne w Biedronce

Sieć przygotowała również liczne promocje typu „gratis”. Posiadacze aplikacji lub karty lojalnościowej mogą skorzystać m.in. z ofert:

 * „1+1 gratis” na mięso mielone z szynki Kraina Mięs (500 g),

* "1+1 gratis" na pieluchomajtki Pampers,

* „2+2 gratis” na serki Almette,

* „2+2 gratis” na passaty Culineo,

* „4+4 gratis” na lizaki Chupa Chups.

Część promocji dostępna jest dla wszystkich klientów bez ograniczeń. W tej grupie znalazły się m.in. „1+1 gratis” na mochi Asia Flavours, biszkopciki Bonitki czy pomidorki Miss Perfect.

 Markowe perfumy za 5 zł 

Jedną z najciekawszych propozycji są wody perfumowane Made in Lab. Standardowo kosztują 49,99 zł za 100 ml, jednak w promocji drugi flakon można kupić za 5 zł. W efekcie dwa produkty kosztują mniej niż 55 zł, co znacząco obniża cenę jednostkową.

Dodatkowo pojawią się oferty z drugim produktem za 1 zł. Obejmą one m.in. oleje Wyborny, kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci, pasty Blend-A-Med oraz płyny do naczyń Fairy (750 ml).

Biedronka przygotowała także promocje dostępne bez warunków lojalnościowych. Wśród nich znalazły się m.in. czekolady Meltie (100 g) oraz herbaty zielone Remsey (25 torebek) w atrakcyjnych cenach.

