Biegnij do Lidla! Masę produktów dostaniesz za darmo

Promocje w Lidlu [11.04.2024]. Co możesz dostać za darmo?

Tylko dziś 11 kwietnia Lidl zachęca do zakupów w sklepach sieci promocją 3+3 gratis na mleko UHT 3,2 proc. marki Polmlek. Aktywujemy ją, wybierając odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus. Jeśli włożymy do koszyka sześć opakowań, zapłacimy tylko za połowę. Limit – 12 opakowań (maks. 6 gratis) na kupon. Również tylko w czwartek 11 kwietnia mamy promocję 1+1 gratis: na królewską mieszankę orzechów Alesto (200 g) oraz na szampony do włosów Garnier Fructis w opakowaniach 400 ml. Do tych promocji konieczna jest aktywacja kuponów w aplikacji Lidl Plus.

Lidl promocje [12.04.2024]. Co mamy gratis?

W piątek 12 kwietnia w Lidlu w promocji 2+2 gratis możemy dostać wszystkie czekolady Milka w tabliczkach do 100 g. Natomiast promocją 1+1 gratis objęte będą jaja ściółkowe Złota Kurka (wielkość M, 10 sztuk) oraz maliny mrożone marki Freshona (500 g). Limit gratisów jeden na kupon w aplikacji Lidl Plus. Warto też kupić w mocno obniżonej cenie szparagi zielone, 500 g za 15,99 zł i polskie ogórki zielone - 6,49 zł/kg. Miłośnicy lodów mają też okazję skorzystać z promocji 2+1 za grosz na wszystkie lody na patyku marki Gellatelli.

Promocja w Delikatesach Centrum. Można korzystać z aplikacji Biedronki i Lidla

Aby móc skorzystać z promocji, klienci muszą przed zrobieniem zakupów zeskanować aplikację Delikatesów Centrum, aplikację Moja Biedronka lub Lidl Plus. Zaoszczędzona kwota wyliczona została poprzez porównanie cen produktów i mechanizmów promocyjnych objętych akcją promocyjną "Niskie ceny dla wszystkich" z analogicznymi ofertami Biedronki oraz Lidla w dniach 1-29.03.2024 roku — informuje sieć. Akcja w Delikatesach Centrum potrwa do niedzieli 14 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Każdy klient z promocji może skorzystać raz w ramach jednej transakcji (paragonu).

