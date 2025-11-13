Bielik Summit 2025 (27.11.2025, Warszawa) to konferencja o praktycznych zastosowaniach AI w biznesie, prezentująca sprawdzone wdrożenia i optymalizacje procesów.

Na scenie wystąpią liderzy innowacji, m.in. Rafał Brzoska (InPost) i dr Małgorzata Adamkiewicz (Adamed Pharma), przedstawiając case studies z bankowości, medycyny i HR.

Centralnym punktem będzie prezentacja Bielika – polskiego modelu językowego AI, który dzięki open source i możliwości wdrożenia na własnej infrastrukturze zapewnia pełną kontrolę nad danymi i precyzyjne rozumienie lokalnych kontekstów.

Konferencja jest skierowana do menedżerów, właścicieli firm oraz specjalistów IT, którzy chcą wykorzystać AI do uzyskania mierzalnych efektów i przewagi rynkowej.

Bielik Summit 2025 – sztuczna inteligencja w praktyce

Już 27.11.2025 r. w Warszawie odbędzie się Bielik Summit – wydarzenie poświęcone praktycznym zastosowaniom AI w biznesie. Konferencja została przygotowana jako odpowiedź na rosnącą potrzebę poznania sprawdzonych wdrożeń, które faktycznie wspierają organizacje i optymalizują ich codzienne procesy. Uczestnicy poznają serie case studies obejmujących m.in. bankowość, medycynę i obszar HR, co pozwoli im spojrzeć na transformację technologiczną z perspektywy konkretnych wyników.

Prelegenci i case studies

Na scenie pojawią się liderzy znani z odważnych innowacji, w tym Rafał Brzoska (InPost), dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz (Adamed Pharma), dr Maciej Kawecki (This is IT) oraz Sebastian Kondracki (Bielik.AI). To właśnie oni przedstawią, jak technologie oparte na AI pomagają budować trwałą przewagę rynkową. Pełną agendę organizatorzy udostępnili tutaj: https://bieliksummit.ai/agenda/.

Polski model językowy Bielik

Sercem wydarzenia będzie prezentacja możliwości Bielika – polskiego modelu językowego stworzonego z myślą o odbiorcach posługujących się językiem polskim. W przeciwieństwie do rozwiązań trenowanych na zbiorach anglojęzycznych Bielik precyzyjnie odczytuje lokalne konteksty kulturowe, historyczne i językowe. Jego dużą przewagą jest możliwość wdrożenia na własnej infrastrukturze, co zapewnia pełną kontrolę nad danymi. Dzięki otwartej licencji open source firmy mogą swobodnie modyfikować model i dostosowywać go do własnych potrzeb bez kosztów typowych dla globalnych platform.

Dla kogo jest konferencja

Bielik Summit został opracowany z myślą o menedżerach i liderach, którzy chcą czerpać z mierzalnych efektów transformacji technologicznej. Wydarzenie jest skierowane także do właścicieli firm, a także specjalistów zajmujących się marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta, którzy poszukują narzędzi automatyzujących codzienną pracę. Część technologiczną docenią CTO, CIO, architekci systemowi oraz eksperci IT odpowiedzialni za strategiczne decyzje zakupowe.

Uczestnictwo i organizatorzy

Udział w wydarzeniu dostępny jest w formule online, obejmującej transmisję ze sceny głównej. Organizatorzy zaznaczają, że liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja odbywa się pod adresem: https://bieliksummit.ai/. Za przygotowanie konferencji odpowiadają Fundacja SpeakLeash oraz NavigatorAI Sp. z o.o.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek