Finanse państwa

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lipca 2024 r. wyniosło ok. 1 476,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,7 mld zł (+0,1 proc.) m/m” – podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Resort podał także, że dług krajowy na koniec lipca wyniósł 1 bln 143,6 mld zł, a dług walutach obcych – ok. 333,2 mld zł, co stanowi 22,6 proc. całego długi Skarbu Państwa.

W ostatnich dniach resort finansów podał także stan wykonania tegorocznego budżetu. Jak podaje resort, szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło: dochody 356,5 mld zł, 52,2 %, wydatki 439,3 mld zł, tj. 50,7 %, deficyt 82,8 mld zł, tj. 45,0 %.

Ministerstwo finansów podaje, że w okresie styczeń – lipiec 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 356,5 mld zł i były wyższe o ok. 32,5 mld zł (tj. 10,0 %) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (324,0 mld zł, tj. 53,9% planu). Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 319,0 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – lipiec 2023 r. o ok. 33,4 mld zł (tj. 11,7%). Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2024 r. wyniosło ok. 439,3 mld zł tj. 50,7% planu, jednocześnie było wyższe o ok. 102,2 mld zł (tj. o 30,3%) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r. (337,1 mld zł, tj. 48,6 % planu).

Wydatki z państwowej kasy

Porównując wykonanie wydatków w okresie styczeń – lipiec 2024 r. z okresem styczeń – lipiec 2023 wyższe wykonanie odnotowano w części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 35,7 mld zł), co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024, wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 30,4 mld zł i było wyższe od wykonania po siedmiu miesiącach 2023 o 5,3 mld zł tj. o ok. 21,1%. W kwietniu zostało wypłacone z budżetu ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. trzynasta emerytura, która w ubiegłym roku finansowana była z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 21,4 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków w części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 30%. Ponadto w 2024 r. po raz pierwszy przekazano również środki na część rozwojową subwencji ogólnej dla JST.

W części 29 – Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 7,6 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz z przekazaniem środków do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W części 85 – Budżety wojewodów wykonanie było wyższe o ok. 6,3 mld zł, głównie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych oraz środków przekazanych dla przedszkoli, a także komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej oraz środków na staże i specjalizacje medyczne. Przekazano również wyższe środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych.

W części 84 – Środki własne UE przekazano więcej o 1,7 mld zł, co było spowodowane przede wszystkim rozliczeniem w marcu br. niedopłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie poprzez zwiększenie raty składki za ten miesiąc.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazano więcej środków na wydatki o 1,1 mld zł, co jest rezultatem wzrostu poziomu obsługiwanego zadłużenia oraz bieżącego rozkładu jego obsługi.