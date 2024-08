Rząd pracuje nad znaczącą zmianą w systemie zabezpieczenia społecznego. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który trafił do konsultacji publicznych, przewiduje m.in. podwyższenie zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. To jednak nie koniec planowanych zmian.

Ministerstwo finansów proponuje wyższą kwotę zasiłku

Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, resort zaproponował, aby zasiłek pogrzebowy wzrósł do ponad 6 tys. 450 zł. Choć kwota ta jest nieco niższa od tej zaproponowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to i tak stanowiłaby znaczący wzrost w porównaniu z obecnym poziomem.

Waloryzacja zasiłku – konieczność czy zbędny wydatek?

Jednym z kluczowych elementów projektu jest wprowadzenie mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego. Oznacza to, że kwota świadczenia będzie corocznie dostosowywana do inflacji, co ma zapobiec utracie jej wartości w czasie. Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku ma nastąpić już w przyszłym roku. Choć Ministerstwo Rodziny popiera taką zmianę, to minister finansów ma co do niej wątpliwości, argumentując, że może to prowadzić do wzrostu cen usług pogrzebowych.

Dlaczego podwyżka zasiłku pogrzebowego jest potrzebna?

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego nie była zmieniana od 2011 roku. Wynika to z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). W tym czasie koszty związane z organizacją pogrzebu znacznie wzrosły. Podwyżka ma na celu częściowe zrekompensowanie tych wydatków rodzinom, które straciły bliską osobę.

Z czego finansowany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że na wypłatę tego świadczenia składają się wszyscy ubezpieczeni.

Co dalej z projektem zmiany zasiłku pogrzebowego?

Projekt nowelizacji ustawy jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Oznacza to, że każda zainteresowana strona może zgłosić swoje uwagi i propozycje zmian. Po zakończeniu konsultacji projekt trafi do dalszych procedur legislacyjnych.