Termorobot MC Smart w historycznej cenie - 1599 zł (900 zł taniej) od 24 listopada do 1 grudnia, aktywując kupon w aplikacji Lidl Plus.

Skorzystaj z obniżek na popularne sprzęty, m.in. frytkownice Air Fryer (od 129 zł) i ekspres ciśnieniowy SilverCrest (899 zł).

Wyposaż mieszkanie w meble, tekstylia i akcesoria, np. ławkę za 69,99 zł czy szafkę RTV za 279 zł.

Kup odzież i sprzęt turystyczny, jak namiot 4-osobowy za 209 zł czy softshell za 48,90 zł, idealne na zimowe aktywności.

Termorobot MC Smart – kuchenny bestseller najtaniej w historii

Największą gwiazdą promocji jest termorobot MC Smart, który – jak informuje Lidl – będzie można kupić w specjalnej cenie, za 1599 zł. Obniżka o 900 zł obowiązuje od 24 listopada do 1 grudnia po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus. Urządzenie oferuje 15 automatycznych programów, ponad 2226 darmowych przepisów i liczne akcesoria w zestawie, co czyni je wszechstronnym wsparciem w codziennym gotowaniu.

Sprzęty AGD w supercenach – Air Fryer, ekspres i więcej

W ramach Black Week klienci znajdą również popularne urządzenia AGD. Frytkownica powietrzna Air Fryer Masterpro, 6 L, będzie dostępna w promocji 100 zł taniej za 199 zł. Urządzenie posiada 7 programów – do frytek, steków, krewetek, udek kurczaka, mięsa, ciasta i ryb. Dla osób, które mają nieco mniej miejsca w swojej kuchni, Lidl poleca frytkownicę beztłuszczową Air Fryer, 1500 W, 4,2 L, Masterpro, która również będzie dostępna 100 zł taniej, za 129 zł/szt. (także online na lidl.pl).

Miłośnikom kawy przypadnie do gustu ekspres ciśnieniowy SilverCrest z młynkiem, przeceniony o 500 zł, w cenie 899 zł.

Dom i wnętrza – meble, tekstylia i akcesoria nawet 70% taniej

Promocje na Black Week obejmują również produkty do wyposażenia domu. Wśród nich znajdziemy m.in. ławkę LIVARNO home za 69,99 zł, industrialną lampkę LED za 11,99 zł czy szafkę RTV za 279 zł. W przecenie dostępne będą także tekstylia, m.in. kołdry LIVARNO home obniżone o 40%, poduszki tańsze o 52% oraz narzuty przecenione o 30%.

Outdoorowe hity – odzież i sprzęt Crivit

Dla aktywnych przygotowano szeroką ofertę marki CRIVIT. W sklepie online pojawi się m.in. namiot 4-osobowy za 209 zł, softshell damski i męski za 48,90 zł, a także sportowe skarpetki i koszulki przecenione o 50%. To dobra okazja, by uzupełnić garderobę outdoorową przed zimą.

