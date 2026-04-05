Decyzja ZUS o emeryturze może zawierać błędy wynikające z nieprawidłowych danych od pracodawców, co może zaniżyć Twoje świadczenie o dziesiątki złotych miesięcznie.

ZUS nie weryfikuje danych samodzielnie, dlatego kluczowe jest, abyś sam sprawdził swoje konto na PUE ZUS pod kątem pominiętych okresów składkowych, błędów w zarobkach czy waloryzacji.

Najważniejsze momenty na weryfikację to przed złożeniem wniosku emerytalnego, po otrzymaniu decyzji (masz 30 dni na odwołanie) oraz po każdej zmianie pracy.

W przypadku znalezienia błędu możesz złożyć reklamację (druk URU), wniosek o ponowne przeliczenie (druk ERPO) lub odwołać się od decyzji ZUS, pamiętając o terminach i dokumentowaniu każdego kroku.

Decyzja ZUS o przyznaniu emerytury jest dokumentem urzędowym, ale nie jest nieomylna. ZUS oblicza świadczenie na podstawie danych, które przekazały mu firmy i pracodawcy – a w tej długiej łańcuchu może być wiele ogniw słabych. Zaniżone składki, przeoczone okresy pracy, błąd w waloryzacji kapitału – każde z tych uchybień może kosztować emeryta dziesiątki złotych miesięcznie przez wiele lat.

Warto wiedzieć, że ZUS nie weryfikuje samodzielnie, czy dane od pracodawcy są prawidłowe. Zakład zapisuje to, co dostaje. Jeśli pracodawca popełnił pomyłkę lub umieścił składkę, ZUS tej różnicy nie wychwyci sam. Na tym polega istota problemu – i dlatego warto samodzielnie sprawdzić swoje konto.

Najczęstsze błędy w wyliczaniu emerytury

Analiza odwołań i spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych pokazuje, że pewne rodzaje błędów powtarzają się wyjątkowo często.

Pierwsza kategoria to pominięte okresy składkowe. Chodzi o krótkie zatrudnienia, pracę dorywczą, umowy zlecenia sprzed 1999 roku, a także okresy służby wojskowej, urlopu wychowawczego czy pobierania zasiłku chorobowego. Każdy z nich może zwiększać staż i podnosić podstawę obliczenia emerytury – jeśli został uwzględniony. Jeśli nie – po prostu zniknął.

Drugi częsty błąd to nieprawidłowe dane o zarobkach. Pracodawca mógł przekazać do ZUS zaniżoną podstawę wymiaru składek – przez nieuwagę, błąd księgowy albo świadome działanie. W efekcie na koncie ubezpieczonego figurują niższe składki, niż powinny. Dotyczy to szczególnie osób, które pracowały w małych firmach bądź w latach dziewięćdziesiątych, kiedy ewidencja płacowa bywała prowadzona niestarannie.

Trzecia kategoria błędów dotyczy waloryzacji. Składki oraz kapitał początkowy podlegają corocznie waloryzacji, a błąd w jej wyliczeniu – szczególnie dla osób z długim stażem sprzed 1999 roku – może mieć poważny skutek finansowy. Niekiedy zdarzają się również pomyłki czysto techniczne: zła data urodzenia, przekręcony numer PESEL albo nieaktualne dane adresowe powodujące problem z identyfikacją składek.

Gdzie i jak sprawdzić swoje dane w ZUS?

Najprostszym narzędziem jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS (dostępna pod adresem pue.zus.pl). Po zalogowaniu można sprawdzić pełną historię składek na ubezpieczenie emerytalne, zarejestrowane okresy ubezpieczenia – składkowe i nieskładkowe – a także wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego i kapitału początkowego.

Osoby bez dostępu do internetu mogą złożyć pisemny wniosek w dowolnej placówce ZUS o wydanie informacji o stanie konta ubezpieczonego. ZUS corocznie wysyła też ubezpieczonym „Informację o stanie konta” – jeśli ją otrzymałeś, zanim przyszła decyzja emerytalna, to właśnie na jej podstawie najlepiej zacząć weryfikację.

Weryfikację warto przeprowadzić szczególnie w trzech momentach: przed złożeniem wniosku emerytalnego (jest jeszcze czas na korekty), tuż po otrzymaniu decyzji emerytalnej (biegnie 30-dniowy termin na odwołanie) oraz po każdej zmianie pracy w przeszłości, która mogła zostać niedostatecznie odnotowana.

Co zrobić, gdy znajdziesz błąd? Procedura krok po kroku

Krok 1. Zidentyfikuj rozbieżność

Porównaj decyzję ZUS ze swoją dokumentacją – świadectwami pracy, zaświadczeniami o zarobkach, umowami. Zapisz, który okres lub kwota się nie zgadzają.

Krok 2. Wyjaśnij z pracodawcą (jeśli błąd dotyczy składek)

Przed złożeniem reklamacji do ZUS w sprawie nieprawidłowych składek skontaktuj się z pracodawcą (lub jego następcą prawnym). ZUS wymaga wcześniejszego wyjaśnienia po stronie płatnika.

Krok 3. Złóż reklamację lub wniosek – wybierz właściwą ścieżkę:

Reklamacja URU (druk ZUS URU) – do spraw dotyczących nieprawidłowych składek, błędnej waloryzacji lub błędnych danych identyfikacyjnych. Można ją złożyć w placówce ZUS, pocztą, telefonicznie (22 560 16 00) lub przez PUE ZUS.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury (druk ERPO) – gdy dysponujesz nowymi dokumentami potwierdzającymi staż lub zarobki, których nie było przy wydawaniu decyzji.

Odwołanie od decyzji – gdy nie zgadzasz się z treścią decyzji emerytalnej. Termin: 30 dni od jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Krok 4. Dokumentuj każdy krok

Zachowuj kopie złożonych pism i potwierdzeń nadania. Jeśli ZUS nie odpowie w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku – możesz wnieść skargę na bezczynność do organu nadrzędnego lub zwrócić się do sądu.

Uwaga na termin! 30 dni na odwołanie od decyzji ZUS to termin ustawowy. Po jego upływie decyzja się uprawomocnia, chociaż nadal można składać wnioski o przeliczenie – ale z innym skutkiem prawnym i bez prawa do wstecznego wyrównania.

Co jeśli błąd leży po stronie pracodawcy?

Szczególnie kłopotliwa jest sytuacja, gdy błąd pochodzi od pracodawcy – firma zaniżyła składki, nie odprowadziła ich w pełnej wysokości albo popełniła pomyłkę w dokumentach płacowych. ZUS zapisuje na koncie ubezpieczonego to, co pracodawca zadeklarował. Emeryt odczuwa skutki cudzego zaniedbania.

W takiej sytuacji pierwszym krokiem jest kontakt z byłym pracodawcą lub jego następcą prawnym z żądaniem korekty dokumentacji i złożenia poprawionych dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Jeśli firma już nie istnieje – sprawę można kierować do sądu pracy, który może nakazać ustalenie rzeczywistych zarobków na podstawie zachowanych dowodów. W praktyce są to długotrwałe postępowania, ale zdarza się, że jedyna droga do sprawiedliwości.

Należy pamiętać, że błędy ZUS – lub wynikające z danych przekazanych przez pracodawców – nie są rzadkością. Warto zachować wszystkie stare dokumenty płacowe, bo mogą kiedyś okazać się jedynym dowodem na wysokość rzeczywistego wynagrodzenia.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025