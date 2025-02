Autor:

Bodnar reformuje sądownictwo. Uchylenie z automatu

Jak informuje portal, "w dwóch projektach ustaw, które mają rozwiązać kwestię sędziów nominowanych przez tzw. neo-KRS, proponuje, by wydane już orzeczenia Sądu Najwyższego w przedmiocie skargi nadzwyczajnej podlegały uchyleniu na wniosek strony lub innego uczestnika postępowania. Upraszczając: będzie wniosek, będzie uchylenie z automatu".

Jak czytamy dalej "do Sądu Najwyższego od 2018 r. do końca 2024 r. wpłynęły jednak tylko 2372 wnioski, z tego rozpatrzono 1469, a uwzględniono 410". Według portalu to orzeczenia w konkretnych sprawach konkretnych osób dotyczące np. spadków, spraw mieszkaniowych, finansowych, które będzie można uchylić. Eksperci uważają, że to zły kierunek.

Business Insider cytuje adwokata Mikołaj Rusińskiego, który twierdzi, że "automatyzm w zakresie uchylania wszystkich orzeczeń na wniosek stron jest wyjątkowo złym rozwiązaniem. Tym samym do jednego worka wrzuca się przykładowo skargi Rzecznika Finansowego, występującego w imieniu konsumenta, jak i skargi kierowane przez prokuratora generalnego wobec wyroków sprzed kilkunastu lat".

Mecenas dodaje, że "warto przypomnieć, że minister Adam Bodnar, będąc jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, sam składał skargi nadzwyczajne, doprowadzając do uchylenia ewidentnie wadliwych wyroków".

-Jeżeli już chcemy weryfikować orzeczenia Sądu Najwyższego, to powinny one podlegać kontroli innego składu SN i zachowywać moc prawną do czasu stwierdzenia wadliwości w konkretnym przypadku- uważa Rusiński, w wypowiedzi dla Business Insider.

Jak podsumowuje w portalu adwokat Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, "politycy powinni już teraz przygotować się na pytania dotyczące uchylenia orzeczeń w tzw. ludzkich sprawach, np. w sprawie złodziejskich odsetek za chwilówki, czy sprawach frankowych - podkreśla mec. Wolny w Business Insider. Jak wyjaśnia "adwokaci bowiem nie mają wątpliwości, że instytucje finansowe skorzystają z mechanizmu, który przewiduje projekt przywracający praworządność".