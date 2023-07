Bogacze i obcokrajowcy nad Bałtykiem. Widać drożyznę i koniec bonu turystycznego

Mniej wypoczywających nad Bałtykiem

W Ustce wczasowiczów jest mniej niż rok temu, chociaż szczyt sezonu w tej popularnej miejscowości przypada na połowę lipca. Eliza Mordal, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Ustka w wypowiedzi dla money.pl mówi: - Rozglądając się po ulicach, turystów faktycznie wydaje się mniej niż przed rokiem. Być może dlatego, że skończył się bon turystyczny, wzrosły ceny”. Z porównania danych dotyczących opłaty uzdrowiskowej z wcześniejszych miesięcy, to w maju tego roku suma wniesionych przez turystów opłat była wyższa, niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej, natomiast w czerwcu — niższa.

Dobry sezon dla hotelarzy?

Z rozmów rzeczniczki Urzędu Miasta Ustki z hotelarzami wynika, że raczej nie mają problemów z obłożeniem. Podobnie twierdzi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Obłożenie hoteli w lipcu lipcu sięga ok. 70 proc., a nawet 90 proc. Co ciekawe, większość turystów to obcokrajowcy. W wielu hotelach Polacy to tylko 25 proc. W tym sezonie w dużych hotelach dominują turyści z Niemiec, Skandynawii i innych części Europy.

Polacy zaczynają oszczędzać na wyjazdach

Wielu turystów rezerwuje pokój tuż przed wyjazdem na urlop. Powodem jest drożyzna i szukanie oszczędności. Nie wszyscy jednak muszą liczyć się z wydatkami. Z relacji przedsiębiorców zrzeszonych w szczecińskiej Izbie wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się albo luksusowe hotele, na których nikt nie oszczędza. Na brak klientów narzekają natomiast pensjonaty i obiekty średniej klasy. Według badań Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH dotyczących finansów osobistych Polaków - prawie 30 proc. członków gospodarstw domowych nie planuje w tym roku żadnych wydatków na wakacje. Większość z nas ogranicza wydatki albo skracając urlopy, albo w ogóle z nich rezygnując.

Czy będzie nowy bon turystyczny?

Bon turystyczny przestał obowiązywać 31 marca 2023. Świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko wprowadzono w 2020 roku, aby umożliwić rodzicom z dziećmi wyjazd na wakacje i jednocześnie wspomóc branżę turystyczną w czasie pandemii koronawirusa. Bonem można było płacić m.in. za hotele i pensjonaty na terenie kraju. Czy bon powróci?

Niedawno w rozmowie z Polsat News wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy powiedział - Tego typu instrumenty, które byłyby pewnym elementem zachęcającym do wypoczynku w krajowej bazie turystycznej, jak najbardziej na przyszłość powinny być wprowadzone”. Dopytywany, czy są szanse na wprowadzenie bonu turystycznego jeszcze w tym roku, zaznaczył, że są na to szanse dopiero po wyborach.

