Bon energetyczny przedłużony w 2025 roku? Minister klimatu zdradziła plany

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Kwota dotacji to 300 zł dla gospodarstwa domowemu jednoosobowgo, 400 zł dla gospodarstwa od 2 do 3 osób, 500 zł dla gospodarstwa od 4 do 5 osób oraz 600 zł dla gospodarstwa wieloosobowego od 6 osób.

Co planuje rząd w kwestii bonu energetycznego

- Chciałabym utrzymać poziom cen z tego roku, czyli 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł dla małych firm i odbiorców ze sfery publicznej. Chcemy także przedłużyć na przyszły rok bon energetyczny (...) Obecnie jesteśmy na etapie zgłaszania zapotrzebowania na środki budżetowe na kolejny rok i wysyłając pismo do ministra finansów, zapowiedziałam chęć przedłużenia funkcjonowania tej ustawy na przyszły rok. Bon to dziś jedyne narzędzie walki z ubóstwem energetycznym - deklaruje minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z money.pl.

Wypowiedź minister klimatu wskazuje na chęć przedłużenia energetycznego wsparcia. Jednocześnie, obecne rozwiązania są tymczasowe oraz "w miarę możliwości budżetowych".

Bon energetyczny powstał po burzliwych debatach

Na wstępnym etapie legislacyjnym odrzucono zgłoszone przez Lewicę poprawki, zakładające podwojenie wysokości bonu - z przedziału 300-600 zł do 600-1200 zł, oraz podniesienie progów dochodowych uprawniających do otrzymania bonu w pełnej wysokości. Nie poparto też poprawki skreślającej podwojenie wartości bonu dla gospodarstw używających do ogrzewania energii elektrycznej.

