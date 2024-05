Bon energetyczny zatwierdzony przez rząd! Kto otrzyma pieniądze?

Rząd przyjął bon energetyczny

Rząd na posiedzeniu 7 maja zajmował się projektem ustawy o bonie energetycznym. Jak wynika z projektu, maksymalna cena prądu w drugiej połowie 2024 roku wyniesie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych, co oznacza nieznaczną podwyżkę, do tej pory maksymalna cena netto wynosiła 412 zł/MWh (bez VAT i akcyzy), jeśli nie przekroczyliśmy limitu zużycia. Z kolei najuboższe gospodarstwa mają otrzymać dofinansowanie do rachunków w postaci bonu energetycznego.

Dodatek do do rachunków dla najuboższych

Wysokość wsparcia będzie zależeć od liczebności gospodarstwa domowego i rodzaju ogrzewania. Jeśli głównym źródłem ogrzewania domu jest prąd (np. pompa ciepła, terma), a budynek jest wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków bon wyniesie 600 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 800 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 1000 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4-5 osób i 1200 zł dla przynajmniej 6-osobowych gospodarstw domowych.

W przypadku pozostałych źródeł ogrzewania (np. piec węglowych, lub gazowych) bon wyniesie 300 zł dla gospodarstw 1-domowych, 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 500 zł dla gospodarstw 4-5 i 600 zł dla gospodarstw co najmniej 6-osobowych.

Bon będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o przyznanie bonu będzie można składać od 1 sierpnia 2024 roku w urzędzie miasta, lub gminy. Termin na składanie wniosków minie 31 października 2024 roku.

Oczywiście przyjęcie projektu przez rząd nie oznacza wejścia w życie ustawy. Teraz musi przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta.

