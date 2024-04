Tak zmienią się ceny prądu w Polsce. Do końca kwietnia ostateczna decyzja

Darmowy parking przed Morskim Okiem dla elektryków. Reszta płaci do 59 zł

Kiedy podwyżki cen prądu

Podwyżki prądu 2024. Kiedy Polacy mogą spodziewać się wyższych rachunków za prąd? I o ile mogą wzrosnąć nam rachunki za energię elektryczna. Minister Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła w rozmowie na antenie TVN24, że cena maksymalna prądu ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Rozwiązanie ma dotyczyć drugiej połowy roku. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze w kwietniu. - Na ten moment ustawa jest procedowana na poziomie Komitetu Stałego Rady Ministrów i rząd podejmie decyzję (w sprawie projektu) do końca miesiąca - zapowiedziała ministra. Hennig-Kloska wyraźnie podkreśliła, że na ten moment rząd planuje drugą połowę roku, a kolejny (okres - red.) będzie planowany wraz z kolejną ustawą budżetową, przy której to trzeba będzie podejmować decyzje. Zatem na tym etapie wciąż nie wiadomo, o ile dokładnie mogą pójść ceny prądu w górę. - Na rynku ceny spadły, jest przestrzeń do obniżenia taryf również dla gospodarstw domowych. Natomiast część spółek energetycznych, ale też część podmiotów w gospodarce, jak szpitale, zakontraktowało się na dłużej na wyższych cenach. Stąd ten okres wyjścia musi być dłuższy, etapami - mówiła minister Paulina Hennig-Kloska.

