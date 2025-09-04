Lux Med, po uzyskaniu polskiej licencji, zamierza mocno rozwijać dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, wierząc w ich przyszłość na polskim rynku.

Firma koncentruje się głównie na ubezpieczeniach zdrowotnych, a ich flagowym produktem są ubezpieczenia szpitalne, zapewniające realizację świadczeń w 16 szpitalach Lux Med lub u partnerów.

Koszt najszerszego wariantu ubezpieczenia zdrowotnego Lux Med wynosi między 150 a 200 zł miesięcznie, a oferta jest obecnie kierowana głównie do pracodawców.

Dostępne są również węższe i tańsze warianty ubezpieczeń (np. tylko ortopedia), z cenami poniżej 100 zł, w zależności od zakresu.

Agnieszka Grotek: Lux Med znany jest z lecznictwa komercyjnego. Ale rozwija się także w branży ubezpieczeń.

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med: Działamy w tym obszarze od wielu lat. Ten rok jest znaczący, bo otrzymaliśmy polską licencję ubezpieczeniową na działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną i zamierzamy mocniej rozwijać ubezpieczenia. Do tej pory, od 2012 roku, byliśmy oddziałem działającym wyłącznie na licencji szwedzkiej, natomiast teraz mamy polską. Bardzo wierzymy w to, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne to przyszłość polskiego rynku. Patrząc na to, jak wygląda polski system ochrony zdrowia i jak brakuje pieniędzy w tym systemie, współfinansowanie będzie nieuniknione.

Agnieszka Grotek: Czy stawiacie Państwo głównie na ubezpieczenia zdrowotne?

Anna Rulkiewicz: Jako grupa jesteśmy skoncentrowani na zdrowiu, więc w 99% będą to ubezpieczenia zdrowotne. Mogą się pojawić jakieś ubezpieczenia podróżne z innym zakresem, ale generalnie będziemy koncentrowali się na ubezpieczeniach zdrowotnych. Naszym flagowym produktem, który wdrożyliśmy już ponad 2 lata temu, jest ubezpieczenie szpitalne. To jest kluczowa część naszej oferty, ponieważ są to pierwsze prawdziwe ubezpieczenia szpitalne, gdzie nie płacimy w formie sumy ubezpieczenia, tylko przede wszystkim w formie świadczenia. Oznacza to, że jeśli ktoś ma polisę szpitalną, to w ciągu 30 dni realizujemy świadczenie w naszych 16 szpitalach lub u naszych partnerów, których mamy dzisiaj 150.

Agnieszka Grotek: Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia zdrowotnego?

Anna Rulkiewicz: Koszt zależy od wariantu. Najszerszy wariant to koszt między 150 a 200 zł miesięcznie, więc nie jest to dramatyczna kwota. Na razie jest to oferta kierowana do pracodawców. Polisy oferowane przez naszych partnerów mają nieco inny zakres, ale ceny są podobne. Są też węższe warianty, obejmujące na przykład tylko ortopedię – wtedy kosztują kilkadziesiąt złotych, poniżej 100 zł. Wszystko zależy od zakresu. Pełny wariant to około 200 zł.

Całość wywiadu w materiale wideo.

