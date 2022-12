Rząd zapewnia - dystrybucja węgla przebiega bardzo sprawnie

Wiceminister Karol Rabenda zapewniał niedawno podczas konferencji prasowej, że w prawie 1 500 gminach, tj. ok. 60 proc. wszystkich gmin zrealizowano już pierwszą dostawę. Zgłoszone zapotrzebowanie na surowiec przez gminy wynosi prawie 1 800 mln ton węgla do końca roku. Najwięcej dostaw zrealizowano w: woj. kujawsko-pomorskim 88 proc., pomorskim 82 proc., lubuskim 78 proc. i śląskim 76 proc.. Najmniej w woj. podlaskim 38 proc. i mazowieckim 49 proc. Zaawansowanie dystrybucji węgla w poszczególnych miejscowościach uzależniona jest od tego, jak szybko gmina zgłosiła swój udział w tej operacji i jak szybko podpisała umowę ze spółką importującą surowiec. Te, które zrobiły to wcześniej, otrzymały już węgiel. - Dystrybucja węgla w kraju przebiega bardzo sprawnie. Proces komunikacji samorządów ze spółkami jest nieustannie usprawniany. Powstają kolejne miejsca odbioru – powiedział min. Rabenda.

PGE wstrzymuje dostawy dla samorządów. Gdzie brakuje węgla?

Tymczasem pojawiają się informacje o wstrzymaniu dostaw węgla w gminach na Pomorzu. PGE anulowało bowiem wszystkie awizacje od 15 grudnia i wstrzymało dotychczasowe dostawy. Kiedy transport kruszywa dotrze na skupy? Nie wiadomo – podaje portal kartuzy.info. Węgla nie ma w gminach Sierakowice i Sulęczyno.

O kłopotach z dostawą węgla informuje też portal radiogdansk.pl. Od dwóch tygodni do Słupska nie dotarł transport węgla. Problemy z surowcem kupowanym na preferencyjnych warunkach mają niemal wszystkie samorządy w regionie. PGE Paliwa do odwołania wstrzymało dostawy węgla – informują samorządy. Problem dotyczy przede wszystkim orzecha, bo ekogroszek jest dostępny. Węgla brakuje niemal we wszystkich samorządach w regionie – w gminie wiejskiej Słupsk 225 ton, w składzie obsługującym Łebę, a także miasto i gminę Ustka – ponad 200 ton. Problemy mają także Kobylnica i Potęgowo. Tu również PGE Paliwa, z przyczyn związanych z warunkami atmosferycznymi odwołał do anulowania wszystkie dostawy.

Ale oficjalnie PGE twierdzi, że - "nie ma problemów z dostawami węgla do Polski, a jego dystrybucja przebiega prawidłowo i na bieżąco" – mówi dla portalu radiogdansk.pl Konrad Mróz z biura prasowego PGE. – Dla części gmin, które odebrały już ponad 60 proc. zamówionego węgla – a więc w dużej mierze zrealizowały zapotrzebowanie na węgiel na najbliższe tygodnie – dostawy zostały chwilowo przełożone.

W tych gminach brakuje taniego węgla:

Sierakowice,

Sulęczyno,

Słupsk,

Łeba,

Ustka,

Kobylnica,

Potęgowo.

Sonda Czy kupiłeś/aś węgiel po preferencyjnej cenie? Tak Nie