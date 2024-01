Znany polski browar rzemieślniczy wystawiony na sprzedaż

Duża sieć sklepów budowlanych do likwidacji

Browar na sprzedaż

Rzemieślniczy browar Perun w Budziszynie (woj. mazowieckie) został wystawiony na sprzedaż. Można kupić cały majątek należący do spółki: teren oraz budynki wraz z infrastrukturą produkcyjną, prawa do marki Perun. Cena całości to 7,3 mln zł. Browar Perun rozpoczął swoją działalność w 2014 roku.

- Browar wyposażony jest w nowoczesną linię do produkcji i rozlewu piwa rzemieślniczego oraz napojów, soków, oranżady. Główne elementy linii produkcyjnej: warzelnia 40hl, 6 tankofermentatorów x 80hl, 7 tankofermentatorów x 40hl, rozlew do butelek, pasteryzator tunelowy, etykieciarka. Wydajność rozlewu to 3000 butelek na godzinę - czytamy w ogłoszeniu. Inwestycja posiada wszelkie pozwolenia związane z budynkiem, linią, produkcją i sprzedażą piwa.

Na sprzedaż wystawiona została także marka Perun wraz z logiem, etykietami, nazwami piw, projekty gadżetów reklamowych takich jak koszulki, szkła, otwieracze, a także media społecznościowe, m.in. firmowy fanpage na Facebooku i Instagramie.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej