i Autor: Shutterstock

Finanse

Bruksela daje podwyżki europosłom. Już drugą w krótkim czasie

Obecnie wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego to 10 tys. 75,18 euro brutto, czyli o 100 euro więcej w porównaniu ze skutkiem poprzedniej indeksacji. W przeliczeniu na złote, pensja europosła to już ponad 43 tys. 725 zł miesięcznie. Łącznie od początku kadencji wynagrodzenie europosłów wzrosło już o 1,3 tys. euro, czyli około 5,6 tys. zł. Jak się okazuje to mało. Ile teraz będą zarabiać politycy?