Niska waloryzacja rent i emerytur 2024. Kwoty podwyżek

Waloryzacja emerytur to coroczny proces w Polsce mający na celu dostosowanie świadczeń emerytalnych do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i inflacyjnej. Kluczowym czynnikiem, który wpływa na to, jak duża będzie waloryzacja, jest poziom inflacji. Zasada jest prosta: im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja. To podejście jest efektywne, kiedy wskaźnik waloryzacji przewyższa roczną inflację, co niestety może być problematyczne w obliczu obniżającej się inflacji. Według najnowszych danych GUS, wzrost wynagrodzeń w Polsce wyniósł 10,3 proc. rok do roku. Porównując ten wskaźnik z ostatnimi danymi dotyczącymi inflacji oraz uwzględniając realny wzrost płac, można przewidzieć, że waloryzacja emerytur w 2024 roku wyniesie około 8,6 proc.

I tak dla przykładu, jeśli senior otrzymuje obecnie minimalną kwotę 1588 zł brutto emerytury, to jego świadczenie wzrośnie o zaledwie… 137 zł! Ci seniorzy pobierający wyższe świadczenie w wysokości 3000 zł mogą liczyć na zysk w wysokości 259 zł. W tych trudnych czasach szalejącej drożyzny, gdzie zakupy na bazarku czy w aptece są wyjątkowo dotkliwe, dobrze liczyć na waloryzację emerytur. Szkoda jedynie, że tak dramatycznie spadnie.

