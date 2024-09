Brzoska na ratunek powodzianom! InPost nieodpłatnie dostarczy pomoc

Zbiórka na powodzian – oświadczenie Rafała Brzoski w mediach społecznościowych

Ostatnie dni i godziny przyniosły nam dramatyczne informacje o katastrofalnej powodzi, która nawiedziła południową Polskę, szczególnie region Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Skala zniszczeń jest ogromna – zalane domy, firmy, ewakuacje całych miejscowości to tylko część tego, z czym obecnie mierzą się lokalne społeczności. W obliczu takiej tragedii postanowiliśmy działać!

Jako InPost Group dziś uruchamiamy cały dostępny tabor drogowy by dostarczać nieodpłatnie pomoc napływającą z różnych regionów kraju w rejon klęski żywiołowej. Uruchomimy również dedykowany bezpłatny serwis dostaw gotowych paczek pomocowych dla wszystkich, którzy takie paczki będą chcieli wysłać do potrzebujących. Proszę każdą firmę i korporację by pilnie dzisiaj przyłączyła się do naszej akcji - zachęcam do kontaktu osobistego również tu jeśli jakkolwiek mogę pomóc!

Już w niedzielę wieczorem uruchomiliśmy również zbiórkę wśród przedsiębiorców skupionych wokół Rady Polskich Przedsiębiorców przy Pracodawcach RP, Polskiej Rady Biznesu oraz Corporate Connections. (…) udało nam się już zebrać ponad 3 miliony złotych i zbiórka nabiera rozpędu! To niesamowity wynik i dowód na to, że potrafimy zjednoczyć się w trudnych chwilach tak jak było to w pierwszych dniach wybuchu wojny w Ukrainie.

Teraz uruchamiamy zbiórkę publiczną, by każdy mógł dołożyć swoją cegiełkę do tej szczytnej inicjatywy. Zachęcam wszystkich – nawet wpłata symbolicznych 10 złotych ma ogromne znaczenie i pomoże tym, którzy teraz najbardziej tego potrzebują. Zebrane środki przeznaczymy na pomoc poszkodowanym, przede wszystkim zakup wody, suchego prowiantu oraz środków czystości i higieny osobistej.