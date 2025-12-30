Budowa elektrowni jądrowej w Polsce nabiera tempa! Skarb Państwa przekazuje 4,6 mld zł

Skarb Państwa przekazał obligacje skarbowe o wartości 4,6 mld zł dla Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ).

Środki te mają zapewnić finansowanie kolejnego etapu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Inwestycja jest wspierana przez Komisję Europejską, która zatwierdziła pomoc publiczną dla projektu.

Elektrownia, która powstanie na Pomorzu, ma rozpocząć komercyjną pracę w 2036 roku.

Rząd przekazuje 4,6 mld zł na budowę elektrowni jądrowej

Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymały właśnie od Skarbu Państwa obligacje skarbowe o wartości nominalnej 4,6 mld zł. Spółka informuje, że to strategiczny krok, który zabezpiecza finansowanie kolejnych etapów projektu.

Przekazane obligacje stanowią część większego planu dokapitalizowania PEJ z budżetu państwa, który zakłada łącznie 60 mld zł. Te fundusze mają zapewnić stabilne finansowanie prac projektowych i inżynieryjnych, przygotowawczych oraz związanych z infrastrukturą towarzyszącą.

KE zatwierdziła pomoc publiczną

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla tego przedsięwzięcia, otwierając drogę do dalszych inwestycji.

Jak podkreśla Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, decyzja Komisji Europejskiej była "kluczowym kamieniem milowym". Umożliwiła ona podniesienie kapitału zakładowego PEJ jeszcze w tym roku. Wrochna dodaje, że rząd podjął działania, aby spółka mogła sprawnie realizować kolejne etapy inwestycji, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Harmonogram prac przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce

Elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Będzie składać się z trzech bloków energetycznych, wykorzystujących technologię AP1000 Westinghouse. Łączna moc elektrowni ma wynieść 3750 MW. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Zgodnie z planem, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego ma nastąpić w 2028 roku. Rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku planowane jest na 2036 rok.

Elektrownia Atomowa. Jak to jest z bezpieczeństwem? Jakub Wiech Co nas czeka#12 II