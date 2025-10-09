Budżet na 2026 rok ma wzmocnić polską gospodarkę, żegnając drożyznę i stagnację, z naciskiem na inwestycje w innowacyjność i cyfryzację.

Polska gospodarka, szósta najszybciej rosnąca w UE, prognozuje wzrost PKB o 3,4% w 2025 r. i 3,5% w 2026 r., głównie dzięki inwestycjom.

Inflacja ma ustabilizować się wokół celu NBP (2,5%), a deficyt budżetowy ma maleć, co ma świadczyć o korzystnej sytuacji gospodarczej.

Projekt budżetu przewiduje rekordowe wydatki na obronę (200 mld zł, 4,81% PKB), zdrowie (247,8 mld zł) oraz znaczące środki na programy społeczne i inwestycje w infrastrukturę

Jakie są główne założenia budżetu na 2026 rok?

Podczas pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej w Sejmie, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański określił plan finansowy państwa na 2026 rok jako „budżet Polski ambitnej i Polski bezpiecznej”. Jak podkreślił, projekt zakłada nie tylko finansowanie kluczowych funkcji państwa i bezpieczeństwa, ale również realizację ambitnych planów inwestycyjnych, które mają odpowiadać na aspiracje Polaków. Centralnym punktem wizji rządu jest odejście od problemów gospodarczych z poprzednich lat.

Wraz z tym budżetem żegnamy drożyznę i stagnację, które zastaliśmy w 2023 roku. Ten budżet to plan wzmocnienia polskiej gospodarki, to plan budowy długoterminowej konkurencyjności polskiej gospodarki - powiedział Andrzej Domański.Minister zwrócił uwagę, że kluczem do osiągnięcia tych celów jest budowa odporności gospodarczej w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Dlatego budżet na 2026 r. będzie stawiał na inwestycje w innowacyjność, cyfryzację i konkurencyjność naszej gospodarki - podkreślił.

Jaki będzie wzrost gospodarczy i inflacja?

Optymizm rządu opiera się na solidnych prognozach makroekonomicznych. Minister Domański poinformował, że Polska jest obecnie najszybciej rosnącą dużą gospodarką w Unii Europejskiej, zajmując szóste miejsce pod tym względem. Prognozy na najbliższe lata zakładają utrzymanie tej dynamiki.

W bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze. Polskie PKB w ujęciu realnym w latach 2025 i 2026 wzrośnie odpowiednio o 3,4 proc. i 3,5 proc. To plasuje polską gospodarkę znacznie powyżej prognoz dla strefy euro - dodał minister.Podkreślił, że głównym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy w naszym kraju będą inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne, których dynamika w 2026 roku ma wynieść 8 proc. Jednocześnie rząd przewiduje stabilizację inflacji. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów ma ona w bieżącym roku wynieść średnio 3,7 proc., a w przyszłym spaść do 3 proc., zbliżając się do celu inflacyjnego NBP.

Na co rząd przeznaczy najwięcej pieniędzy?

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wydatki budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 918,9 mld zł, przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo – na obronę narodową zaplanowano rekordowe 200 mld zł, co stanowi 4,81 proc. PKB. Znaczące środki trafią również na ochronę zdrowia (247,8 mld zł, czyli 6,81 proc. PKB) oraz na inwestycje w drogi i koleje (53,9 mld zł).

W budżecie zabezpieczono także finansowanie kluczowych programów społecznych. Najważniejsze z nich to:

Program „Rodzina 800+” – ok. 61,7 mld zł,

Wypłata 13. i 14. emerytury – ok. 31,8 mld zł,

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych – ok. 22 mld zł,

Program „Aktywny Rodzic” – 6 mld zł,

Wprowadzenie renty wdowiej – ok. 7 mld zł,

Podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł – 1,2 mld zł.

Skąd pieniądze w budżecie i jaki będzie deficyt?

Rząd planuje uzyskać dochody głównie z podatków. Największy wkład ma przynieść podatek VAT (341,5 mld zł), a następnie akcyza (103,3 mld zł) oraz podatek dochodowy od firm (80,4 mld zł) i osób fizycznych (32 mld zł). Mimo wysokich dochodów, projekt zakłada znaczący deficyt.

Tym samym deficyt budżetu ma nie przekroczyć poziomu 271,7 mld zł. Minister Domański zapewnił jednak, że celem rządu jest, aby „w kolejnych latach deficyt sukcesywnie malał” dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej i podejmowanym działaniom. Zgodnie z konstytucją, uchwalona ustawa budżetowa musi trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od jej złożenia w Sejmie.

