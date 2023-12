Budżet państwa na 2024 w Sejmie. Walka o nowelizacje Tuska

Budżet państwa 2024

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, przedłożenie rządowe oparte jest na założeniu, że wzrost PKB w przyszłym roku wyniesie 3 proc. Wśród przyczyn przyspieszenia wzrostu gospodarczego wskazano zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej i dalszy wzrost inwestycji. Założono, że inflacja średnioroczna wyniesie w 2024 r. 6,6 proc.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej dochody budżetu na 2024 r. zostały zaplanowane na blisko 682,4 mld zł. W projekcie założono, że dochody podatkowe wyniosą prawie 603,9 mld zł, podczas gdy w tegorocznym budżecie zaplanowano 536,8 mld zł. Dochody z VAT na rok 2024 przewidziano na ponad 316,4 mld zł (w tym roku – 272,9 mld zł), dochody z podatku od osób fizycznych na 109,2 mld zł (w tym roku – 83,5 mld zł). Dochody z CIT na rok 2024 mają wynieść nieco ponad 70 mld zł (w tym roku 77,6 mld zł). Akcyza ma przynieść w roku przyszłym prawie 89 mld zł (w 2023 – 83,8 mld zł). Podatek do instytucji finansowych ma dać w 2024 r. 6,25 mld zł (w 2023 – prawie 6 mld zł). Podatek od sprzedaży detalicznej ma przynieść 4,63 mld zł, a od wydobycia niektórych kopalni – 3,7 mld zł.

Na co będą pieniądze

W uzasadnieniu wskazano również, że ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc. Zaplanowany na 2024 r. deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, zaś deficyt budżetu środków europejskich – 32,5 mld zł. W uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB.

W budżecie znalazły się pieniądze na 800 zł na dziecko, 13. i 14 emeryturę, podwójną waloryzację rent i emerytur w przypadku 5 proc. inflacji - czyli w nadchodzącym roku ten wariant raczej się sprawdzi, podwyżki dla nauczycieli początkujących rzędu 33 proc. - wzrost o 1 576,72 zł, a dla pozostałych belfrów 30 proc. W tej puli są także nauczyciele akademiccy. Podwyżki dostaną też nauczyciele przedszkolni. Ale takich podwyżek nie dostaną już inni pracownicy zatrudnieni w szkołach. W budżecie są pieniądze na podwyżki 20 proc. dla budżetówki, w tym podwyżki dla żołnierzy i celników. Zapewnione jest finansowanie "babciowego", czyli 1500 zł comiesięcznych dopłat dla matek wracających na rynek pracy. Będzie też 500 mln zł na procedurę in vitro. W budżecie Polski na 2024 rok zarezerwowano także 10 mln zł na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Są też pieniądze na...naukę języka śląskiego. Będą pieniądze z budżetu krajowego dla samorządów terytorialnych. Z budżetu państwa mają być finansowane remonty akademików. A co z obniżką cen prądu w drugiej połowie 2024 roku? Na razie rząd Tuska podchodzi do tej kwestii z dystansem. - Obecnie żadne decyzje nie zostały w tym obszarze podjęte. Nie zostały nowe środki na ten cel zabezpieczone - powiedział na konferencji Andrzej Domański, minister finansów.

Zgodnie z projektem harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, 10 stycznia 2024 r. planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Trzecie czytanie ma nastąpić 12 stycznia, a Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Budżet ma trafić do podpisu prezydenta 29 stycznia 2024 r

