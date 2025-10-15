EBC ustala zasady przejściowe dla Bułgarii po wprowadzeniu euro 1 stycznia 2026.

Specjalne reguły dotyczą rezerwy obowiązkowej w bułgarskich bankach w pierwszych tygodniach 2026.

Okres przejściowy ma zapewnić płynne włączenie do Eurosystemu bez nadmiernych obciążeń.

Instytucje z innych krajów strefy euro mogą odliczać zobowiązania wobec bułgarskich banków.

Bułgaria szykuje się do przyjęcia euro – EBC wprowadza okres przejściowy

Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił zasady przejściowe, które będą obowiązywać w Bułgarii po wprowadzeniu euro od 1 stycznia 2026 roku. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie płynnego przejścia bułgarskich instytucji finansowych do systemu rezerw obowiązkowych Eurosystemu.

W pierwszych tygodniach 2026 roku, po wprowadzeniu euro, w bułgarskich bankach zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące rezerwy obowiązkowej. EBC podkreśla, że celem jest płynne włączenie bułgarskich instytucji finansowych do Eurosystemu, czyli systemu rezerw obowiązkowych strefy euro. Nowe przepisy mają zapewnić, że bułgarskie banki nie zostaną obciążone nadmiernymi kosztami i komplikacjami w początkowej fazie funkcjonowania w strefie euro.

Jak będzie wyglądał okres przejściowy euro w Bułgarii?

Od 1 stycznia 2026 r. wszystkie instytucje finansowe w Bułgarii będą zobowiązane do utrzymywania minimalnych rezerw zgodnie z zasadami Eurosystemu. Aby uniknąć komplikacji administracyjnych, EBC ustanowił okres przejściowy od 1 stycznia do 10 lutego 2026 r., w którym obowiązywać będą szczególne reguły dotyczące obliczania i utrzymywania rezerw.

EBC uzasadnia swoją decyzję tym, że standardowy okres utrzymywania rezerw w Bułgarii przypada od 23 grudnia 2025 roku do 10 lutego 2026 roku, co pokrywa się z momentem wprowadzenia euro. Bez łagodniejszego okresu przejściowego bułgarskie banki mogłyby zostać narażone na nadmierne obciążenie administracyjne i operacyjne z powodu nagłej zmiany zasad regulacyjnych w okresie rozliczeniowym.

EBC podał, że w związku z okresem przejściowym instytucje z innych krajów strefy euro mogą tymczasowo odliczać zobowiązania wobec bułgarskich banków od swojej bazy rezerw.

Po przyjęciu euro instytucje finansowe w Bułgarii staną się części Eurosystemu. EBC podkreśla, że wprowadzenie okresu przejściowego dla Bułgarii jest zgodne z praktyką stosowaną przy wcześniejszych rozszerzeniach strefy euro.

