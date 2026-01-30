Bumech składa wniosek o przeniesienie koncesji. Kluczowy krok do utrzymania wydobycia w KWK Silesia

30 stycznia 2026 roku Bumech złożył do Ministra Klimatu i Środowiska wniosek o przeniesienie na spółkę koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Silesia”, którą obecnie posiada Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Jest to kolejna, dzień po dniu, informacja potwierdzająca realne działania podejmowane przez spółkę i bezpośrednie następstwo podpisanej 29 stycznia umowy dzierżawy pomiędzy Bumech a sądowym zarządcą masy sanacyjnej PG Silesia.
Złożenie wniosku jest też realizacją porozumienia zawartego 29 grudnia 2025 roku pomiędzy Bumech, sądowym zarządcą przedsiębiorstwa PG Silesia w restrukturyzacji, stroną rządową oraz stroną społeczną. Przeniesienie koncesji stanowi jeden z kluczowych warunków umożliwiających wejście w życie umowy dzierżawy kopalni i kontynuowania jej działalności.
Wejście w życie umowy dzierżawy pod pewnymi warunkami
Zgodnie z zapisami podpisanej umowy dzierżawy, jej skuteczność uzależniona jest od spełnienia dwóch warunków: uzyskania zgody sędziego-komisarza na zawarcie umowy dzierżawy oraz przeniesienia koncesji wydobywczej na Bumech S.A.
Po złożeniu wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska, kolejne decyzje leżą po stronie sądu restrukturyzacyjnego oraz organu koncesyjnego. Ich rozstrzygnięcia będą miały decydujące znaczenie dla dalszych losów kopalni.
Przyszłość KWK Silesia
Przeniesienie koncesji i zgoda sądu są niezbędne, aby możliwe było uruchomienie działalności operacyjnej kopalni w nowej formule. Bez spełnienia tych warunków nie będzie możliwe rozpoczęcie wydobycia przez Bumech.
– Prowadzimy wytężone prace, aby KWK Silesia mogła dalej funkcjonować i nie została postawiona w stan upadłości. Złożenie wniosku o przeniesienie koncesji to kolejny, bardzo konkretny krok w tym procesie. Teraz potrzebne są decyzje sądu i administracji, które pozwolą przejść od formalności do realnego wydobycia, aby zakład mógł dalej działać i aby pracownicy mieli realną perspektywę stabilnej przyszłości. – podkreśla prezes zarządu Bumech S.A, Jonasz Drabek.
Długofalowe starania o uratowanie kopalni
PG Silesia – największa prywatna kopalnia węgla kamiennego w Polsce – znalazła się w restrukturyzacji w związku z sytuacją finansową. W ostatnich miesiącach Bumech konsekwentnie podejmował działania dążące do znalezienia rozwiązań potrzebnych do utrzymania kopalni, ochrony miejsc pracy oraz zapewnienia ciągłości wydobycia.