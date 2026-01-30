Bumech składa wniosek o przeniesienie koncesji. Kluczowy krok do utrzymania wydobycia w KWK Silesia

30 stycznia 2026 roku Bumech złożył do Ministra Klimatu i Środowiska wniosek o przeniesienie na spółkę koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Silesia”, którą obecnie posiada Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Jest to kolejna, dzień po dniu, informacja potwierdzająca realne działania podejmowane przez spółkę i bezpośrednie następstwo podpisanej 29 stycznia umowy dzierżawy pomiędzy Bumech a sądowym zarządcą masy sanacyjnej PG Silesia.

Złożenie wniosku jest też realizacją porozumienia zawartego 29 grudnia 2025 roku pomiędzy Bumech, sądowym zarządcą przedsiębiorstwa PG Silesia w restrukturyzacji, stroną rządową oraz stroną społeczną. Przeniesienie koncesji stanowi jeden z kluczowych warunków umożliwiających wejście w życie umowy dzierżawy kopalni i kontynuowania jej działalności.

Wejście w życie umowy dzierżawy pod pewnymi warunkami

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy dzierżawy, jej skuteczność uzależniona jest od spełnienia dwóch warunków: uzyskania zgody sędziego-komisarza na zawarcie umowy dzierżawy oraz przeniesienia koncesji wydobywczej na Bumech S.A.

Po złożeniu wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska, kolejne decyzje leżą po stronie sądu restrukturyzacyjnego oraz organu koncesyjnego. Ich rozstrzygnięcia będą miały decydujące znaczenie dla dalszych losów kopalni.

Przyszłość KWK Silesia

Przeniesienie koncesji i zgoda sądu są niezbędne, aby możliwe było uruchomienie działalności operacyjnej kopalni w nowej formule. Bez spełnienia tych warunków nie będzie możliwe rozpoczęcie wydobycia przez Bumech.

– Prowadzimy wytężone prace, aby KWK Silesia mogła dalej funkcjonować i nie została postawiona w stan upadłości. Złożenie wniosku o przeniesienie koncesji to kolejny, bardzo konkretny krok w tym procesie. Teraz potrzebne są decyzje sądu i administracji, które pozwolą przejść od formalności do realnego wydobycia, aby zakład mógł dalej działać i aby pracownicy mieli realną perspektywę stabilnej przyszłości. – podkreśla prezes zarządu Bumech S.A, Jonasz Drabek.

Długofalowe starania o uratowanie kopalni

PG Silesia – największa prywatna kopalnia węgla kamiennego w Polsce – znalazła się w restrukturyzacji w związku z sytuacją finansową. W ostatnich miesiącach Bumech konsekwentnie podejmował działania dążące do znalezienia rozwiązań potrzebnych do utrzymania kopalni, ochrony miejsc pracy oraz zapewnienia ciągłości wydobycia.

Kosmiczne górnictwo. Powstaną kopalnie na Księżycu? Jak zmieni się praca górnika?