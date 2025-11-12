Burger Drwala wróci do McDonald's 13 listopada 2025 roku

Premiera odbędzie się wyłącznie w Poznaniu, po tygodniu burger trafi do innych miast

W ofercie pojawi się pięć wersji smakowych, w tym nowość z ogisteми papryczkami

Cena burgera nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez sieć

Burger Drwala 2025 – data premiery i dostępność

McDonald's potwierdził powrót Burgera Drwala na czwartek, 13 listopada 2025 roku. To wcześniej niż w ubiegłym roku, gdy klasyczna wersja pojawiła się w menu 20 listopada. Sieć postanowiła jednak zastosować nietypową strategię wprowadzenia produktu.

Pierwszego dnia sprzedaży burger będzie dostępny wyłącznie w Poznaniu. Dopiero po tygodniu kultowy przysmak trafi do restauracji w pozostałych miastach Polski. To nowe podejście McDonald's, które może być testem reakcji klientów.

Burger Drwala w Poznaniu – dlaczego to miasto?

Poznań został wybrany na miejsce premiery Burgera Drwala w 2025 roku. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski jako pierwsi będą mogli skosztować wszystkich wersji smakowych kultowej kanapki. McDonald's nie ujawnił powodów takiej decyzji, ale może to być element kampanii marketingowej sieci.

Ile kosztuje Burger Drwala?

Oficjalna cena Burgera Drwala na sezon 2025 nie została jeszcze podana przez McDonald's. W poprzednim roku klasyczna wersja kosztowała 24,90 zł, a zestaw z frytkami i napojem – 32,90 zł. Można zakładać, że w tym roku ceny mogą być zbliżone lub nieznacznie wyższe.

W 2024 roku burger był dostępny w sprzedaży od 20 listopada do 22 stycznia. Tym razem sezon rozpocznie się wcześniej, co może oznaczać dłuższą dostępność produktu.

Burger Drwala – jakie wersje smakowe w 2025?

Według nieoficjalnych informacji serwisu boop.pl, w tym roku McDonald's przygotował pięć wersji Burgera Drwala:

Klasyczny Burger Drwala – tradycyjna wersja z kotletem wołowym

Burger Drwala z chrzanem – powrót znanej wersji z poprzednich lat

Burger Drwala z żurawiną – słodko-kwaśna kompozycja

Burger Drwala z kurczakiem – alternatywa dla fanów drobiu

Burger Drwala Ogniste Papryczki – tegoroczna nowość

Największą zmianą jest zastąpienie ubiegłorocznego Drwala z kurkami wersją z ostrymi papryczkami. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów bardziej pikantnymiи smakami.

Burger Drwala – kalorie i skład

Burger Drwala to bardzo kaloryczna kanapka. Klasyczna wersja zawiera aż 906 kcal. Składa się z bułki serowo-bekonowej z posypką, kotleta z mielonej wołowiny, plasterka panierowanego sera żółtego, sałaty, sosu oraz prażonej cebuli.

Dodatkowa oferta – zakręcone frytki

Wraz z Burgerem Drwala w menu pojawią się zakręcone frytki z sosem. To uzupełnienie oferty, które McDonald's wprowadził już w ubiegłym roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem klientów.

Historia Burgera Drwala w McDonald's

Burger Drwala jest sprzedawany wyłącznie w Polsce od 2011 roku. To produkt sezonowy, który pojawia się w ofercie McDonald's jesienią i zimą. Przez lata zyskał status kultowej kanapki, na którą polscy klienci czekają każdego roku. Różne wersje smakowe pozwalają zaspokoić gusta różnych grup klientów.

Kacperek z Rodzinki.pl ocenia BURGERA DRWALA. Hit czy Kit? #EwelinaPyta