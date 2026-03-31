Minister Tuska grozi palcem Niemcom! Skończy się tańsze tankowanie w Polsce

Polski rząd rozważa wprowadzenie limitów tankowania paliwa dla obcokrajowców na polskich stacjach benzynowych, aby zapobiec zakłóceniom w dostawach dla krajowych odbiorców, spowodowanym przez "turystykę paliwową" (głównie z Niemiec). Decyzja o ewentualnych ograniczeniach zostanie podjęta po analizie sytuacji w powiatach przygranicznych.

W Polsce obowiązują maksymalne ceny paliw, ustalane codziennie przez Ministra Energii, oraz tymczasowo obniżone stawki VAT (do 8%) i akcyzy na paliwa. Te działania mają na celu stabilizację cen i rynku paliwowego, mimo że generują znaczne koszty dla budżetu państwa (1,6 mld zł miesięcznie z tytułu obniżek podatków).

Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd monitoruje sytuację i jest przygotowany na przeciwdziałanie skutkom zwiększonego popytu ze strony zagranicznych kierowców. Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie tańszym paliwem w Polsce, wynikające z różnic cenowych.

Minister Motyka zapewnił, że rząd uważnie śledzi liczbę pojazdów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi tankujących na polskich stacjach. Podkreślił, że Polska jest przygotowana na przeciwdziałanie zjawisku „turystyki paliwowej”, czyli napływowi zagranicznych kierowców poszukujących tańszego paliwa.

Jednym z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań jest wprowadzenie limitów tankowania dla obcokrajowców, na przykład do jednego, dwóch tankowań na odpowiedni okres – powiedział szef resortu w TOK FM. Decyzja o wprowadzeniu limitów będzie poprzedzona szczegółową analizą sytuacji w poszczególnych powiatach przygranicznych.

Maksymalne ceny paliw

W Polsce obowiązują maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, ustalane codziennie przez Ministra Energii na podstawie nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej. Przykładowo, we wtorek litr benzyny 95 nie mógł kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł. Na środę prognozowano ceny maksymalne odpowiednio 6,21 zł dla benzyny 95, 6,81 zł dla benzyny 98 oraz 7,66 zł dla oleju napędowego.

Równocześnie wprowadzono szereg zmian podatkowych mających na celu obniżenie cen paliw. Od wtorku do 31 marca obowiązuje 8-procentowa stawka podatku VAT na paliwa. Ponadto, od poniedziałku do 15 kwietnia obowiązują obniżone stawki akcyzy, wynoszące 1239 zł/1000 litrów dla benzyn oraz 880 zł/1000 litrów dla olejów napędowych i biokomponentów. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym pozwala również ministrowi finansów na czasowe obniżanie stawek akcyzy na paliwa do 30 czerwca.

Koszty dla budżetu państwa

Obniżki podatków wiążą się ze znacznymi kosztami dla budżetu państwa. Szacuje się, że obniżka akcyzy będzie kosztować 700 mln zł miesięcznie, natomiast obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie.

Decyzje rządu mają na celu stabilizację rynku paliwowego w Polsce i zapewnienie dostępu do paliwa dla wszystkich kierowców, jednocześnie reagując na zmieniającą się dynamikę popytu transgranicznego.

W naszej galerii zobaczysz, jak wygląda kryzys paliwowy na świecie:

35

Sonda Czy przerażają Cię obecne ceny paliw? tak, bardzo nie, wcale może trochę