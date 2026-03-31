Nowe ceny paliwa. Minister energii wydał oświadczenie

Od środy 1 kwietnia wzrosną maksymalne ceny paliw w Polsce, ogłoszone przez Ministra Energii. Benzyna 95 będzie kosztować 6,21 zł/l, benzyna 98 – 6,81 zł/l, a olej napędowy – 7,66 zł/l, co oznacza podwyżkę w stosunku do poprzednich limitów.

Wzrost cen następuje pomimo wprowadzenia pakietu "CPN" (Ceny Paliwa Niżej), który obejmuje obniżkę akcyzy i VAT na paliwa. Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej wprowadziła mechanizm wyliczania cen maksymalnych, a obniżki podatków mają obowiązywać do 15 kwietnia (akcyza) i 30 kwietnia (VAT).

Wprowadzono mechanizm cen maksymalnych i sankcje za ich przekroczenie, a rząd rozważa wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax) dla koncernów paliwowych. Celem tych działań jest ograniczenie presji inflacyjnej i zapobieganie nieuzasadnionym marżom, choć obniżki podatków będą kosztować budżet państwa łącznie 1,6 miliarda złotych miesięcznie.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii z 31 marca, maksymalne ceny paliw na stacjach od środy będą kształtować się następująco: benzyna bezołowiowa 95 osiągnie cenę 6,21 zł za litr (z VAT), benzyna bezołowiowa 98 będzie kosztować 6,81 zł za litr (z VAT), a olej napędowy – 7,66 zł za litr (z VAT). Warto zaznaczyć, że we wtorek obowiązywały niższe limity: 6,16 zł dla benzyny 95, 6,76 zł dla benzyny 98 oraz 7,60 zł dla oleju napędowego.

Cena maksymalna ogłaszana przez Ministra Energii w Monitorze Polskim wchodzi w życie z dniem następującym po jej publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego. Resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw. Sprzedaż paliwa po cenie przekraczającej ustalony limit grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Ustalanie ceny maksymalnej odbywa się według ściśle określonej formuły. Obejmuje ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W niedzielę weszła w życie nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, która wprowadziła mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw. Zgodnie z tymi przepisami, w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca), podmioty sprzedające paliwa są zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż cena maksymalna.

Obniżka akcyzy i VAT na paliwa

Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, obniżające akcyzę na paliwa do 15 kwietnia. Stawki wynoszą: 1239 zł za 1000 litrów dla benzyn, 880 zł za 1000 litrów dla olejów napędowych oraz 880 zł za 1000 litrów dla biokomponentów. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę i umożliwia czasowe obniżanie stawek akcyzy na paliwa do 30 czerwca. W sobotę opublikowano również rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, obniżające stawkę podatku VAT do 8 procent. Obniżka ta ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia bieżącego roku. Rozporządzenie weszło w życie we wtorek.

Proces legislacyjny

Projekty ustaw mających na celu ograniczenie wzrostu cen paliw zostały przyjęte przez rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu i skierowane do Sejmu w ubiegły czwartek. Sejm uchwalił zmiany w piątek, Senat je poparł, a prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy jeszcze tego samego dnia. W sobotę zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw, wraz z dwoma rozporządzeniami Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącymi obniżki akcyzy i podatku VAT. Premier Donald Tusk wskazał, że pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”, ma przyczynić się do spadku cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział również możliwość wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zysków koncernów paliwowych. Celem tego rozwiązania jest przeciwdziałanie sytuacjom, w których wzrost cen surowców prowadzi do nieproporcjonalnie wysokich marż firm.

Według wyliczeń resortu finansów, obniżka akcyzy na paliwa będzie kosztować budżet państwa 700 milionów złotych miesięcznie, natomiast obniżka VAT – 900 milionów złotych miesięcznie. Pakiet CPN ma na celu ograniczenie presji inflacyjnej i działanie antyinflacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

35

Sonda Czy Twoim zdaniem politycy powinni obwiniać zagranicznych przywódców za wzrost cen paliw w Polsce? Tak, to uzasadnione, gdy wpływają na globalną sytuację. Nie, powinni skupiać się na krajowych rozwiązaniach. Trudno powiedzieć / Nie mam zdania.