Ogólnopolska Karta Seniora (60+) to program oferujący zniżki na usługi i produkty w ponad 5200 punktach w całej Polsce, od sanatoriów po sklepy i restauracje.

Każdy po 60. roku życia może otrzymać kartę, niezależnie od dochodów, a jej koszt to 35 zł (rok) lub 50 zł (dwa lata), często bezpłatnie dla mieszkańców gmin partnerskich.

Karta zapewnia znaczne oszczędności m.in. w 74 uzdrowiskach na pobyty i zabiegi, co ułatwia dostęp do profilaktyki i leczenia.

Oprócz zdrowia, karta wspiera aktywność seniorów, oferując ulgi w instytucjach kultury oraz w codziennych zakupach i usługach.

Ogólnopolska Karta Seniora – czym jest i jakie daje korzyści

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60. rok życia. Jego celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez dostęp do tańszych usług i produktów w całym kraju. Posiadacze karty mogą liczyć na rabaty m.in. w placówkach medycznych, punktach usługowych czy instytucjach kultury. Program dynamicznie się rozwija, a liczba partnerów stale rośnie.

Z programu może skorzystać każda osoba po 60. roku życia, niezależnie od dochodów czy statusu zawodowego. Uprawnieni są zarówno emeryci, jak i osoby aktywne zawodowo.

Karta nie zawiera danych osobowych – identyfikacja odbywa się poprzez unikalny numer przypisany do uczestnika. Wystarczy okazać ją w punkcie partnerskim, aby skorzystać ze zniżki.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach dla seniorów

Jedną z największych zalet programu są zniżki w sanatoriach dla seniorów. Obecnie karta honorowana jest w 74 uzdrowiskach w Polsce. Rabaty obejmują przede wszystkim:

* pobyty i noclegi,* zabiegi prozdrowotne i rehabilitacyjne,* dostęp do basenów i stref wellness,* usługi dodatkowe, np. gastronomię czy parking.

Dzięki temu seniorzy mogą znacząco obniżyć koszty wyjazdów zdrowotnych. Spis współpracujących sanatoriów oraz szczegółowe informacje o zniżkach znajdziemy na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Inne zniżki dla seniorów z kartą

Zakres ulg jest bardzo szeroki. Program obejmuje już ponad 5200 punktów, w tym: 2531 sklepów oferujących tańsze zakupy, 804 restauracje i kawiarnie, 560 obiektów noclegowych, gabinety lekarskie, stomatologiczne i rehabilitacyjne, instytucje kultury – teatry, muzea, domy kultury.To sprawia, że karta wspiera zarówno zdrowie, jak i aktywność społeczną seniorów.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora

Uzyskanie karty jest proste. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl i przesłać go pocztą na podany adres. Dokumenty można także znaleźć w urzędach gmin uczestniczących w programie.

Koszt karty wynosi: 35 zł – za rok, 50 zł – za dwa lata.

W wielu przypadkach opłata nie obowiązuje – mieszkańcy 338 gmin objętych programem „Gmina Przyjazna Seniorom” otrzymują kartę bezpłatnie.

PTNW - Miłosz Bembinow