Coca-Cola z imionami

W sklepach na terenie Polski pojawiły się personalizowane butelki Coca-Coli. Można je kupić m.in. w Biedronce. Na etykietach zamieszczono imiona. Poszukiwanie butelki ze swoimi imieniem może być zabawą dla konsumentów. Imiona też po prostu przyciągają wzrok do butelek, więc zwiększają się szanse na wybór tego właśnie towaru. Co ciekawe, oprócz popularnych w Polsce imion takich jak Przemysław, Marta, Agnieszka, można dojrzeć też imiona ukraińskie, takie jak Witalij, Jurij, Nina. Sytuacja ta oburzyła naszego czytelnika, który to nadesłał do redakcji zdjęcie i wyraził swoje zdziwienie wyborem imion na polski rynek. Zapytaliśmy o to producenta popularnego napoju.

Jurij i Witalij to polskie imiona?

"Proces wyboru imion do kampanii „Share a Coke” był wieloetapowy i zaprojektowany tak, aby był zarówno kompleksowy, jak i zgodny z trendami kulturowymi każdego rynku" - czytamy w komunikacie biura prasowego The Coca-Cola Company Polska. I dalej: "Rozpoczęliśmy od analizy oficjalnych rejestrów imion oraz danych demograficznych, w tym własnych danych konsumenckich Coca-Cola, aby zidentyfikować najpopularniejsze imiona w każdym z krajów uczestniczących w kampanii. Dane te pomogły nam zrozumieć aktualne trendy w nadawaniu imion oraz uwzględnić reprezentację różnych grup demograficznych".

Firma podkreśla również, że wykorzystuje też sztuczną inteligencję i narzędzia do monitoringu Internetu, aby wychwycić pojawiające się trendy, zdrobnienia i slangi, dzięki czemu kampania trafia do pokolenia Z oraz zróżnicowanych społeczności.

"Na końcu, wszystkie imiona przeszły rygorystyczny proces weryfikacji z udziałem lokalnych zespołów, którego celem było stworzenie bardziej inkluzywnej kampanii. Proces ten pozwolił nam stworzyć bardziej różnorodny i reprezentatywny zestaw imion" - stwierdzają przedstawiciele The Coca-Cola Company Polska.