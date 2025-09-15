Od 1 października znikną żółte kosze na butelki? Rusza system kaucyjny w Polsce

Od 1 października w Polsce zaczyna obowiązywać nowy system kaucyjny, który obejmie plastikowe butelki i puszki. Czy to oznacza koniec wrzucania ich do żółtych pojemników? Wyjaśniamy, jak będą wyglądały nowe zasady, gdzie zwrócić opakowania i w jakich sytuacjach możemy stracić wpłaconą kaucję.

  • Od 1 października plastikowe butelki (do 3 l) i puszki (do 1 l) będą objęte kaucją 50 gr, którą odzyskamy, oddając opakowania w sklepach lub automatach.
  • Wszystkie sklepy spożywcze powyżej 200 mkw. będą musiały przyjmować butelki i puszki z kaucją, zwracając pieniądze w gotówce lub bonie, pod warunkiem, że opakowanie jest nienaruszone i oznaczone.
  • Wyrzucenie butelki lub puszki objętej kaucją do żółtego pojemnika nadal jest możliwe, ale oznacza utratę zwrotu 50 gr, ponieważ kaucję oddają tylko sklepy.

System kaucyjny od października

Nowe przepisy obejmą plastikowe butelki do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra. Każde z takich opakowań zostanie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 50 groszy. Pieniądze odzyskamy, oddając butelkę lub puszkę w sklepie albo w specjalnym automacie. Od stycznia 2026 roku system kaucyjny rozszerzy się o szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Wprowadzenie nowych zasad ma zachęcić Polaków do oddawania opakowań i zmniejszyć ilość odpadów w środowisku.

Zwrot butelek i puszek w sklepach

Każdy market spożywczy o powierzchni powyżej 200 mkw. będzie musiał przyjmować opakowania objęte systemem. Co istotne, zwrot nie będzie wymagał robienia zakupów – wystarczy przynieść butelki i odebrać należne pieniądze. Kaucja może zostać zwrócona w gotówce lub w formie bonu na zakupy.

Warunkiem przyjęcia jest jednak, aby butelka lub puszka była niezgnieciona i oznaczona symbolem systemu kaucyjnego.

Żółty pojemnik wciąż działa, ale tracimy kaucję

W przestrzeni publicznej pojawiły się nagłówki sugerujące, że od października nie będzie można wrzucać plastikowych butelek do żółtych pojemników na odpady - pisze serwis biznes.wprost.pl.  To nieprawda – zasady segregacji pozostają bez zmian. Nadal można wyrzucać butelki i puszki do pojemników na tworzywa sztuczne i metale. Różnica polega na tym, że takie działanie oznacza utratę kaucji. Pieniądze zwrócą tylko sklepy i automaty, a nie system selektywnej zbiórki odpadów.

Co z butelkami bez oznaczeń?

System dotyczy zarówno opakowań objętych kaucją, jak i tych, które jej nie mają. Osoby, które nie mogą lub nie chcą transportować butelek do sklepów, mogą wyrzucać je do żółtych pojemników jak dotychczas. Stracą jednak możliwość odzyskania 50 groszy za każde opakowanie.

