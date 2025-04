Nowy podatek w Polsce

Podatek bykowy wraca na tapet. Do Sejmu właśnie trafiła obywatelska propozycja wprowadzenia "bykowego". Anonimowy autor petycji wnioskuje o nałożenie na bezdzietnych podwójnej składki emerytalnej. Małżeństwa z jednym dzieckiem, te powyżej trzydziestego roku życia, miałyby płacić składkę wyższą o 50 procent. Z tego obowiązku mieliby zostać wyłączeni ci, którzy są bezpłodni lub stracili dziecko.

Wcześniej kwestię podatku bykowego poruszał już Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta RP i reprezentant Koła Poselskiego Wolni Republikanie. Proponował on, aby bykowe wynosiło 800 zł - tyle ,ile wynosi 800 plus na dziecko. Dziś łagodniej podchodzi do tej kwestii. "Kiedy nie mamy powtarzalności pokoleń, to moje dzieci mnie utrzymują jako emeryta. Ja utrzymywałem moich rodziców. To z dzisiejszych składek utrzymuje się emerytów" - powiedział na antenie radia RMF FM Marek Jakubiak. "Jak się nie ma dzieci, to moje dzieci, utrzymują tych, którzy nie mają dzieci" - podkreślił Jakubiak.

Nie masz dzieci? Płać bykowe

Kandydat na prezydenta zaznaczył: "Według mojej oceny, składki zusowskie powinny być większe dla tych, którzy nie mają dzieci". Tymczasem Polacy zmagają się dość licznie z problemem bezpłodności. Jak zatem odróżnić, kto nie ma dzieci, bo po prostu tak wybiera, a kto nie ma, bo nie może? I w sumie, dlaczego człowiek żyjący w wolnym kraju miałby nie mieć takiego swobodnego wyboru? Ta kwestia pozostaje do rozstrzygnięcia.

Zatem czy faktycznie jest szansa na to, by w w Polsce wprowadzono podatek bykowy? Na razie sprawa jest teoretyczna. Nie ma bowiem szans, aby wspomniana petycja weszła w życie w niedalekiej przyszłości. Obywatele w Polsce mogą zgłosić inicjatywę ustawodawczą, pod warunkiem, że zgromadzą co najmniej 100 000 podpisów poparcia dla projektu ustawy. Prawo inicjatywy ustawodawczej mają także posłowie, Senat, Rada Ministrów i prezydent.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.