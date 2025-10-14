Były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, ma rozpocząć odbywanie kary więzienia 21 października.

Wyrok dotyczy sprawy finansowania kampanii wyborczej w 2007 roku przez Libię.

Sarkozy został uznany za winnego "przestępczej zmowy", za co grozi do 10 lat więzienia.

Mimo apelacji, kara ma być wykonana, ale Sarkozy może ubiegać się o zmianę sposobu jej odbywania.

Nicolas Sarkozy trafi do więzienia znanego z surowych warunków

Decyzja o odbywaniu kary więzienia przez Nicolasa Sarkozy'ego jest konsekwencją wyroku, który zapadł 29 września. Sąd orzekł wobec byłego prezydenta Francji karę pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego finansowania jego kampanii wyborczej w 2007 roku przez Libię.

Jak informuje AFP, Sarkozy stawił się w sądzie, gdzie oficjalnie przekazano mu termin rozpoczęcia odsiadki oraz szczegóły dotyczące odbywania kary. Ma on trafić do paryskiego więzienia La Sante, znanego z surowych warunków i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Mimo zapowiedzi złożenia apelacji, wyrok z 29 września pozostaje w mocy, co oznacza, że były prezydent musi rozpocząć odbywanie kary 21 października. Prokuratura również zapowiedziała odwołanie, co daje sądowi apelacyjnemu pełną swobodę w zakresie ewentualnej zmiany wymiaru kary.

Za co Nicolas Sarkozy trafi do więzienia?

Sarkozy został co prawda oczyszczony z zarzutów o korupcję i ukrywanie sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych, jednak uznano go za winnego „przestępczej zmowy”. We francuskim systemie prawnym jest to poważne przestępstwo, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd, orzekając karę, nie zdecydował o jej natychmiastowym wykonaniu, ale jednocześnie zaznaczył, że apelacja nie wpłynie na jej realizację. Oznaczało to, że Sarkozy nie został przewieziony do więzienia bezpośrednio z sali sądowej, a sąd uznał, że nie ma ryzyka jego ucieczki z kraju.

Po rozpoczęciu odbywania kary, Sarkozy, podobnie jak każdy inny skazany, ma prawo ubiegać się o zmianę sposobu jej wykonywania. Decyzja w tej sprawie należy do sądu, który może zezwolić na odbywanie dalszej części kary w areszcie domowym, z elektroniczną bransoletką, lub na warunkowe zwolnienie. Ze względu na wiek (ukończone 70 lat), Sarkozy może ubiegać się o to już teraz, choć standardowo warunkiem jest odbycie połowy zasądzonej kary.

Agencja AFP podkreśla, że Nicolas Sarkozy będzie pierwszym byłym prezydentem kraju należącego do Unii Europejskiej, który trafi do więzienia.

