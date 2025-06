Realizując kolejną edycję naszej akcji, dajemy klientom dokładnie to, czego oczekują: zabawę, emocje i realne oszczędności. Koszyki niespodzianki to nie tylko promocja, to przemyślane narzędzie, które łączy atrakcyjną ofertę z wyjątkowym doświadczeniem zakupowym. Dzięki takim działaniom konsekwentnie budujemy nowy, bardziej dynamiczny i dostępny wizerunek Carrefour jako sieci, która rozumie potrzeby współczesnych konsumentów, zwłaszcza młodszych pokoleń - mówi Sylwester Mroczek, Menedżer Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.