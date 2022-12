Cena karpia dzisiaj i rok temu. W tej cenie dostaniesz łososia atlantyckiego [ZDJĘCIA]

Brakuje pracowników w sklepach. Przed świętami to dramat!

Ile kosztuje karp w 2022 roku?

Już ro temu karp był drogi, ale teraz jego cena bije rekordy. Znany ekonomista Rafał Mundry wpisem na Twitterze podsumował ceny w jednej z sieci. W 2021 karp kosztował 42,90 zł, a teraz aż 74,90 zł. To wzrost w skali roku do roku o 75 proc.! Mundry zauważą, że tyle kosztuje łosoś atlantycki. Co ciekawe w promocji Biedronki filety z łososia kosztują mniej – 54,90 zł/ kg (z kartą Moja Biedronka lub aplikacją).

Karp jako dobro luksusowe tańszy jest jedynie w promocji. Na szczęście dla naszych kieszeni możemy trafić w sklepach na bardzo atrakcyjne oferty. A tylko dziś 20 grudnia, w Biedronce możemy karpia dostać za darmo. Wystarczy zrobić zakupy za min. 49 zł i dodatkowo kupić płaty ze skórą z karpia. Wtedy dostaniemy voucher na kolejne zakupy w wysokości 100 proc. ceny zapłaconej za rybę. Najtańszy jest karp w całości – ok. 30 zł/kg, płaty ze skórą czy dzwonka kosztują ok. 50 zł/kg, filety nawet ponad 70 zł/kg. Cena karpia zależy od tego, czy mamy kartę lub aplikację danej sieci i od ilości kupowanej ryby.

Karp w cenie łososia atlantyckiego 😲Tak, to będą drogie święta.2022: 74,90 zł/kg2021: 42,90 zł/kg+75% r/r*siada konsumpcja. sklepy będą zabiegać o konsumenta. Spodziewam się promocji. oby.https://t.co/pocgafqQjo pic.twitter.com/WOj8Y54nVs— Rafał Mundry (@RafalMundry) December 2, 2022

Cena karpia 2022 w supermarketach i dyskontach

* Biedronka

Płat ze skórą z karpia świeżego ma cenę dnia – tak podano w gazetce, natomiast filet z karpia ze skóra kosztuje 6,99 zł/100 g.

* Lidl

Sieć wprowadziła promocję obowiązującą aż do 24.12 – polski karp płat ze skórą kosztuje 3,49 zł/100 g, ryby są świeże, można je zamrozić.

* Kaufland

Karp świeży płat ze skórą w sklepach sieci ma cenę 4,99 zł/100 g, karp świeży tusza – 4,49 zł/100 g.

* Carrefour

W promocji, z aplikacją Carrefour karp świeży cały kosztuje 2,60 zł/100 g. Karp tusza jest w cenie 4,29 zł za 100 g, dzwonko - 4,49 zł za 100 g.

* Aldi

Świeży karp z polskich hodowli kosztuje 5,99 zł/100 g.

* Netto

Regularna cena karpia, płat ze skórą to 5,99 zł/100 g, w promocji tylko 21 grudnia jest sporo tańszy - 3,49 zł/100 g