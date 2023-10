Ceny karpia w poprzednich latach. Ile kosztował przed świętami?

Karp na stole wigilijnym to obowiązkowa pozycja! Można przygotować go na wiele sposobów: w galarecie, zasmażany na maśle klarowanym lub oleju. W ostatnich dwóch latach galopująca inflacja dotknęła również króla świątecznego stołu. W 2021 r. karp kupowany u hodowcy kosztował do 20 zł, rok później – prawie 30 zł za kg. W dużych sieciach handlowych w 2022 roku za 1 kg fileta z karpia płaciliśmy 50-60 zł, dużo droższe były dzwonka – cena sięgała nawet 75 zł za kg – podaje dziennik „Fakt”. Ratunkiem dla kieszeni były promocje.

Cena karpia 2023. Ile teraz zapłacimy za 1 kg świeżej ryby?

Jak jest teraz? "Ceny paszy ustabilizowały się, co pozwoli gospodarstwom rybackim utrzymać cenę na poziomie ubiegłorocznym," stwierdził Andrzej Dmuchowski, wiceprezes Polskiego Karpia, spółki zrzeszającej producentów tej ryby, w rozmowie z "Faktem". W 2023 roku ceny karpia mogą pozostać na poziomie ubiegłorocznym, czyli około 30 zł za 1 kg świeżej ryby. Istnieje ryzyko, że w tym roku ryba będzie mniejsza.

- Cena fileta z karpia w ciągu roku wzrosła o 80 proc. Zamiast 50 zł trzeba zapłacić 86 zł za kg – przyznał w rozmowie z portalem Kancelaria Lega Artis właściciel sklepu rybnego. Czy wynika to z rozmiarów ryby? Można podejrzewać, że przy mniejszych rybach pozyskanie atrakcyjnych dla klientów filetów będzie trudniejsze.

- Patrząc na nasze stawy i słuchając tego, co mówią koledzy-rybacy, spodziewamy się, że będzie dużo niewyrośniętej ryby. Ten karp nie trafi do sprzedaży, a zostanie na następny rok. Ryba, która waży 800 gram, nie nadaje się do handlu – wyjaśnił Przemysław Urniaż, dyrektor ds. infrastruktury i logistyki gospodarstwa Stawy Milickie SA." Hodowcy przypominają, że standardowy karp, który trafiał na nasz stół, ważył od 1,5 do 2,5 kilograma. Teoretycznie czasu do świąt zostało jeszcze sporo, ale jakie karpie będziemy mieli szansę kupić, przekonamy się w drugiej połowie grudnia.

