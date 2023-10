Cena karpia na święta 2023. Ile będzie kosztował w tym roku?

Tusk wypłaci zaległe 800 plus? To ekstra 2100 zł na jedno dziecko

Zawrotne ceny karpia

W ostatnich dwóch latach galopująca inflacja dotknęła również króla świątecznego stołu. W 2021 r. karp kupowany u hodowcy kosztował do 20 zł, rok później – prawie 30 zł za kg. W dużych sieciach handlowych w 2022 roku płaciliśmy za filet się 50-60 zł za kilogram, dużo droższe były dzwonka – cena sięgała nawet 75 zł za kg – podaje dziennik „Fakt”. Ratunkiem dla kieszeni były promocje.

Odłów karpi już rozpoczęty

W stawach hodowlanych rozpoczął się odłów pierwszych karpi. Ile ich będzie – na razie nie wiadomo, bo w stawach jest dużo niewyrośniętych ryb, która trafią na rynek dopiero w przyszłym roku. Do sprzedaży trafiają zwykle okazy trzyletnie. Ryba, która ma 800 gram, nie nadaje się do handlu. Norma w Polsce to od 1,5 do 2,5 kg – mówi "Faktowi" Przemysław Urniaż dyrektor ds. infrastruktury i logistyki gospodarstwa Stawy Milickie SA. Jak dodaje, więcej na temat ilości ryb będzie można powiedzieć za dwa, trzy tygodnie. Przez ten czas wiele się może zmienić. Hodowcy zwracają uwagę na warunki, w jakich karp wzrastał w poprzednim roku. Wpływ na to miała m.in. niestabilna pogoda i temperatura.

Ceny karpia 2023

Eksperci zapewniają, że nie karp nie powinien być droższy. Hodowcy spodziewają się utrzymania cen na poziomie z ubiegłego roku. To m.in. wynik stabilizacji cen pasz, które wykorzystuje się do karmienia ryb. Oznacza to, że w sklepach za kilogram karpia powinniśmy zapłacić przed świętami ok. 25-30 złotych za kilogram. - To bardzo dobra informacja, bo po raz pierwszy od lat karp przed świętami nie powinien zdrożeć.

