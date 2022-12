Podwyżki cen wódki w 2023 roku

Akcyza na alkohol wzrosła także od 1 stycznia tego roku (o 10 proc.) i zgodnie z rządowymi planami będzie rosła z każdym rokiem o 5 proc. aż do 2027 roku. Czeka nas zatem duża podwyżka cen piwa, wina i wódki. Alkohole mocne są już droższe o ponad 60 proc. Wpływ na cenę ma nie tylko wzrost akcyzy, ale też podatek cukrowy i inflacja. O tym jak będą kształtowały się ceny w 2023 mówi Marek Sypek, dyrektor generalny Stock Polska cytowany przez portalspozywczy.pl - "w Polsce konsumpcja alkoholi mocnych związana jest raczej z wódkami smakowymi lub w postaci różnych drinków, koktajli. To coraz popularniejszy trend nie tylko w barach i restauracjach, ale i w domach, co widzimy w badaniach konsumenckich" - mówi Marek Sypek.

Cena pół litra wódki 2023

O cenie ok. 20 zł za pół litra wódki możemy zapomnieć. W 2023 roku będzie to ok. 30 zł – twierdzi Sypek. Zauważa też, że koszty wytworzenia alkoholu w szklanym opakowaniu wzrosły o ponad 60 proc. od początku roku do września. Z kolei Witold Włodarczyk, szef Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w wypowiedzi dla portalu wyborcza.biz mówi, że wzrost wartości sprzedaży wódki wynika ze wzrostu akcyzy oraz ogromnego wzrostu kosztów produkcji i dystrybucji, spowodowanych wciąż rosnącą inflacją. Dotyczy to zwłaszcza kosztów energii oraz surowców. Z tego powodu będą podwyżki w 2023 roku. - Wraz z kroczącą podwyżką akcyzy będą rosły ceny i może się okazać, że niebawem butelka wódki 0,5 l będzie kosztowała 50 zł - mówi Włodarczyk.

