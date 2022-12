Czekają nas podwyżki cen papierosów. Do tej pory ich ceny rosły mniej niż chleba

Harmonogram podwyżek akcyzy zakłada wzrost o 10 proc. akcyzy na papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie, w których znajdują się m.in. e-papierosy. Co więcej stawka będzie wzrastać o 10 proc. co roku, aż do 2027 roku. Ponadto po I czytaniu w Komisji Finansów Publicznych znalazł się projekt, który zakłada włączenie do akcyzy płynów do e-papierosów, więc ten produkt również będzie cyklicznie drożał po roku z powodu wyższego podatku.

Co ciekawe, jak wynika z Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) opierającego się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wódka i papierosy były towarami, które najbardziej opierały się inflacji. Przykładowo, chleb w latach 2016-2021 wzrósł o 43,4 proc., ziemniaki o 42,2 proc. mięso wieprzowe o 28 proc., mąka o 25,5 proc., a paliwo o 25,6 proc. Tymczasem wódka podrożała jedynie o 6,7 proc., a papierosy o 11,8 proc., czyli znacznie mniej niż wskaźnik wynagrodzeń wynoszący w latach 2016-2021 roku.

Jak podaje portal dlahandlu.pl, w 2016 roku przeciętny Kowalski mógł kupić 1836 bochenków chleba lub 302 paczki papierosów. W 2021 roku stać go na 52 bochenki mniej (1784 sztuki), ale już na 76 więcej paczek papierosów (378 sztuk). Niemniej, trzeba zauważyć, że nie każdemu rośnie płaca równomiernie do średniej statystyki, a papierosy faktycznie podrożały. Podwyżki akcyzy mogą sprawić, że albo zaczną gonić inflację, albo ją prześcigną.

Podwyżka akcyza uderzy w najbiedniejszych. Podrożeją najtańsze papierosy

Jak wynika z danych producentów wprowadzone 105 proc. minimum akcyzowego doprowadziło do podwyżki, cena paczki najtańszych papierosów (poniżej średniej rynkowej wynoszącej 16,20 zł) podrożały w sierpniu 2022 roku o 87 groszy (z 14,19 do 15,06 zł). Wniosek jest prosty - podwyżki akcyzy uderzają głównie w osoby palące najtańsze papierosy.

Jak wskazuje resort finansów Polska ma najniższą stawkę na "wyroby nowatorskie", które opodatkowuje 19 z 26 krajów w UE. Procedowana obecnie ustawa ma wprowadzić również akcyzę na płyny do e-papierosów, które często były sprzedawane jako np. aromat do kominków czy odświeżacz powietrza.

Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.